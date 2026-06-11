Directores de arte estallan contra Martin Scorsese por promocionar la IA: "Da la espalda a los artistas humanos"

Martin Scorsese en la proyección de Taxi Driver por su 50 aniversario en el festival Tribeca - M10S / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Hace apenas una semana, la empresa de Inteligencia Artificial Black Forest Labs, a la que Martin Scorsese se ha unido recientemente como asesor, lanzaba un vídeo promocional con el mítico cineasta probando el modelo Flux para crear un guion gráfico o 'storyboard'. El apoyo del director de Taxi Driver o La invención de Hugo a la IA no ha sentado bien al Sindicato de Directores de Arte (ADG por sus siglas en inglés), que le ha acusado de "dar la espalda a los artistas humanos que, a lo largo de su carrera, le han ayudado a crear sus obras más memorables".

"El señor Scorsese plantea la siguiente pregunta: '¿Cómo se transmite lo que uno ve en su mente al reparto y al equipo técnico?'", señala el sindicato en un texto que ha compartido en sus redes sociales, abordando el vídeo y la implicación del realizador en él. "Afirma que la solución es utilizar este programa de IA generativa para realizar las tareas que, por derecho, son competencia de los artistas y diseñadores del Art Directors Guild Local 800 -artistas y diseñadores humanos que llevan décadas colaborando con éxito con los directores para visualizar sus películas", continúa el mensaje.

Según el sindicato, "la promoción por parte del señor Scorsese de un producto de IA generativa elude la participación de los directores artísticos, artistas gráficos, ilustradores, diseñadores de producción, escenógrafos, decoradores y otros profesionales con talento afiliados".

The Art Directors Guild, IATSE Local 800 #adg800 has issued a statement on Martin Scorsese’s recent promotion of generative Artificial Intelligence (AI):



"Mr. Scorsese, The Business is not in flux.



Oscar winning director Martin Scorsese is turning his back on the human artists… pic.twitter.com/7vyqOVGWOZ — Art Directors Guild (@ADG800) June 9, 2026

FLUX ES "UNA TRAICIÓN A LA NATURALEZA COLABORATIVA DEL CINE"

"La IA generativa solo es capaz de producir este tipo de 'inteligencia cinematográfica' al procesar grandes cantidades de obras protegidas por derechos de autor, probablemente extraídas de Internet sin consentimiento, sin reconocimiento, sin compensación y sin transparencia", denuncia el texto, que remarca también cómo "las habilidades de los artistas y diseñadores" aportan "el máximo valor a cualquier producción cinematográfica o televisiva".

"Pensar que sus contribuciones profesionales pueden ser imitadas o eclipsadas por la IA generativa, que se basa en obras probablemente robadas a ellos y a muchos otros artistas de todo el mundo, es una traición a la naturaleza colaborativa del cine", finaliza el mensaje del sindicato.

Según un estudio de 2024 encargado por el Sindicato de Animación y la Asociación de Arte Conceptual, los miembros de la ADG se encuentran entre los más amenazados por la irrupción de la IA en Hollywood. Tal y como señala The Hollywood Reporter, afectado por el desempleo en los oficios que representa, el Sindicato de Directores de Arte ya tuvo que suspender un programa de formación de jóvenes profesionales hace un par de años y, de acuerdo con los informes anuales presentados ante el Departamento de Trabajo, el número de sus afiliados ha descendido considerablemente (de 3.492 en 2022 a 2.966 en 2025).