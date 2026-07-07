Tilly Norwood, la "actriz" creada por IA, ya tiene su primer papel: Protagonizará una comedia... sobre una IA

Tilly Norwood, el personaje creado por IA que aspira a ser actriz - PARTICLE 6

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Tilly Norwood, la primera "actriz" creada por inteligencia artificial, protagonizará una película a cargo de Particle 6, la propia empresa que confeccionó a Norwood. Titulada Misaligned (en español, "desalineado"), se trata de una "producción híbrida" que combina el trabajo de profesionales del cine y la televisión con el de personas formadas en IA.

Ambientada en el denominado "Tillyverse", un surrealista mundo digital situado en algún lugar de la nube, la trama sigue a Tilly, una IA sin cuerpo real, sin infancia y sin experiencias propias, pero con acceso a las de las personas que la rodean.

"Las cosas se complican cuando un seductor bot rebelde de la 'dark web' la convence de que baje la guardia y empiece a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias. Cuanto más aterradoramente humana se vuelve, más famosa se hace y, lo que es más significativo, Tilly empieza a sentir vergüenza porque su propia existencia se ha construido a partir de toda la humanidad", reza la sinopsis oficial.

"La película será, sin duda, divertida, caótica y autoconsciente. Muy Tilly", adelanta Eline Van der Velden, creadora de la "actriz" de IA, según recoge Deadline. "Pero, más allá de eso, hay algo más profundo sobre la identidad, la actuación y nuestros miedos tan humanos en torno a la inteligencia artificial. Y sí, el arte imitará, sin lugar a dudas, la vida", asegura.

EL SINDICATO DE ACTORES DE HOLLYWOOD, CONTRA LA IA Y TILLY NORWOOD

Diversas personalidades de Hollywood, incluyendo el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), ya se pronunciaron en contra de Norwood y el uso de la inteligencia artificial en el cine.

"'Tilly Norwood' no es una actriz, es un personaje desarrollado mediante un programa informático que fue entrenado empleando el trabajo de innumerables actores profesionales, sin permiso ni compensación", sentenciaban desde el sindicato en un comunicado difundido el año pasado.

Por su parte, Van der Velden afirmaba en un post de LinkedIn que a la audiencia "le importa la historia, no si la estrella tiene pulso". En una entrevista concedida a Broadcast, expresaba su deseo de que Norwood "sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman", al tiempo que aseguraba a The Hollywood Reporter que el público "seguirá queriendo ver a Scarlett Johansson y a Ryan Reynolds".

"En lugar de que los actores generados por IA aparezcan en películas y series reales, creo que lo que podría pasar es que los actores reales quieran participar en el género de la IA. Podríamos crear gemelos digitales de ellos, para que también puedan formar parte del género de la IA y ganar dinero por participar en un género diferente", aventuraba.