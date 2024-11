Así es cómo Vengadores: Secret Wars traerá a los X-Men al UCM

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Kevin Feige, máximo responsable de Marvel Studios, confirmó recientemente que Vengadores: Secret Wars conducirá directamente a los X-Men y al comienzo de "la era mutante" en el UCM. Nuevas informaciones parecen haber destapado el modo en que pueden irrumpir tras la sexta entrega de la macrofranquicia, que estará dirigida por Joe y Anthony Russo.

La Casa de las Ideas ya ha incorporado a su universo cinematográfico a algunos importantes miembros de la Patrulla X. Entre ellos, la variante de Charles Xavier en Doctor Strange 2, la de Bestia (Kelsey Grammer) en The Marvels y, más recientemente a varios de los mutantes destacando el regreso de Logan (Hugh Jackman) formando equipo con Wade Wilson (Ryan Reynolds) en Deadpool y Lobezno.

"Me parece que veréis cómo continúa eso en las próximas películas con algunos protagonistas de los X-Men que quizá reconozcáis. Justo después, toda la historia de Secret Wars nos llevará hasta una nueva era para los mutantes y los X-Men", anticipó Feige durante la Disney APAC Content Showcase, celebrada en Singapur.

Según apunta MyTimeToShineHello, el modo de hacerlo sería creando un universo en el que tanto los mutantes como la Patrulla X hayan existido en el Universo Cinematográfico Marvel.

