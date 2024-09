Un icónico X-Men regresará en Vengadores: Secret Wars

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque aún quedan varios años para que lleguen a los cines las próximas entregas de Vengadores, Doomsday está prevista para mayo de 2026 y Secret Wars para mayo de 2027, ambos proyectos ya son objeto de multitud de especulaciones y supuestas filtraciones. No es ningún secreto que las dos cintas reunirán a un gran número de superhéroes y prácticamente casi cualquier personaje marvelita es susceptible de aparecer en ellas. Y los últimos rumores señalan en particular al regreso de un icónico X-Men que ya hizo su debut en el UCM.

Según ha informado el conocido 'insider' MyTimeToShineHello, Secret Wars recuperará a Sir Patrick Stewart en el papel del Profesor X. El actor británico ya encarnó a una variante de Charles Xavier en un breve cameo en Doctor Strange en el multiverso de la locura, cinta en la que su personaje moría a manos de la Bruja Escarlata junto al resto de integrantes de los Illuminati.

