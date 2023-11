Así era el final alternativo de Loki

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel dio un giro total a Loki en el final de su segunda temporada. El sexto y último capítulo dio un nuevo y sacrificado cometido al Dios de los Engaños y convirtió al personaje encarnado por Tom Hiddleston en guardián del Multiverso y las infinitas realidades. Sin embargo, el director de la ficción ha revelado que todo iba a acabar de manera muy distinta en un principio.

Loki terminaba así su serie descubriendo su glorioso propósito como Dios de las Historias y del Tiempo. Sin embargo, su misión conlleva un gran sacrificio, puesto que ha de permanecer aislado para toda la eternidad mientras se sienta en su trono formado por las raíces del Árbol del Mundo Asgardiano Yggdrasil.

El director Aaron Moorhead ha revelado en el especial Marvel Studios Assembled: The Making of Loki Season 2 que había una versión alternativa del final que no incluía para nada el Árbol de los Mundos. En el borrador de ese guión, Loki no destruía el Telar Temporal.

"Salvó al Telar de la implosión y luego ascendió al trono. Todos sabíamos que pasaba algo, solo que no sabíamos qué. Porque era como, bueno, está intentando salvar el Telar, consigue el trono", explica Moorhead, recordando que había algo que fallaba en ese desenlace.

"El problema era que no tenía el sacrificio y nos dimos cuenta, ¿por qué no destruye el Telar y luego tiene que asumir la enorme responsabilidad del mismo? Él no obtiene nada de eso. Parece tan obvio ahora, parece exactamente la elección correcta. Pero ese fue un momento decisivo en su desarrollo, cuando nos dimos cuenta de que Loki necesita destruir y convertirse en el Telar", razona el director.

Es precisamente el gran sacrificio que hace el antaño conocido como Dios del Engaño lo que completa su arco de personaje: de villano a salvador. "Se ha cerrado el círculo", aseguró Hiddleston en una entrevista concedida a The Tonight Show with Jimmy Fallon.

El actor que da vida a Loki parece creer que con el final de la temporada 2 de su serie el personaje completa su trayectoria. No obstante, esto no significa su adiós definitivo y que el hermanastro de Thor no vaya a volver a aparecer en el UCM. Aún habrá que esperar para ver si el Dios de las Historias y del Tiempo regresa para Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, cuyos estrenos están previstos para el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente.