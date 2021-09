¿Es Mephisto el villano de Spider-Man No Way Home?

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Tras una espera que ha parecido eterna, los fans de Marvel pudieron disfrutar hace ya varias semanas del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa). Un adelanto que adelantó la gran reunión de villanos de Peter Parker... pero que también despertó muchas preguntas y no pocas teorías. Llamó especialmente la atención de los fans la actitud del Doctor Strange, que ha resultado sospechosa hasta el punto de invocar, de nuevo, la amenazante llegada de Mephisto en el UCM.

La presencia del demonio es una de las más deseadas del público. Tras su no aparición en 'Bruja Escarlata y Visión' ni en 'Loki', ahora las miradas están puestas en 'No Way Home', muy especialmente tras poder verse el tráiler, en el que la actitud del Doctor Strange no parece la habitual.

Primero, porque Wong le advierte al Hechicero Supremo que no utilice el conjuro y este ignora su advertencia. Segundo, porque avisa tarde a Peter Parker de que el hechizo conlleva que todo el mundo (incluidos MJ, Ned y la tía May) olviden su identidad. Tercero, tras provocar el caos del multiverso, Strange recién advierte a Spidey: "Cuidado con lo que deseas".

Otra excusa que da más fuerza a esta teoría, es que la forma en que se llega y se ejecuta el hechizo recuerda sospechosamente a una historia de los cómics en la que estaba involucrado Mephisto.

Titulada la trama 'One More Day', en las grapas, la identidad del superhéroe arácnido queda al descubierto durante lo ocurrido en la 'Civil War', que termina poniendo a los familiares de Peter Parker en peligro, provocando la muerte de la tía May.

Sintiéndose culpable, Peter busca ayuda en el Doctor Strange para viajar en el tiempo y evitar que la sociedad sepa su identidad, pues así salvaría a su tía. Sin embargo, el superhéroe termina haciendo un trato con el mismísimo diablo, pues es Mephisto quien realiza el conjuro, aprovechándose de la flaqueza del superhéroe. El villano provoca que todos olviden quién es, incluyendo Mary Jane, con la que está casado en los cómics.

