Charlie Cox (Daredevil) desmonta la gran teoría fan de Spider-Man: No Way Home

Charlie Cox (Daredevil) desmonta la gran teoría fan de Spider-Man: No Way Home - NETFLIX/SONY

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

El tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) desató las especulaciones sobre el fichaje de Charlie Cox como Daredevil en el Universo Cinematográfico Marvel. Los rumores señalan que el que fuera protagonista de la primera serie de Netflix basada en un personaje de Marvel ejercerá como abogado de Peter Parker ante el proceso judicial abierto contra el joven por la muerte de Mysterio. A raíz de estas teorías, Cox se ha pronunciado sobre su futuro en el UCM.

Los fans detectaron algunas pistas en el tráiler que parecían adelantar el regreso de Cox. En el clip se puede ver a un hombre trajeado que nunca muestra su rostro y que aparece junto a Peter cuando presta declaración por la muerte de Mysterio.

Los seguidores más entusiastas analizaron al milímetro la breve secuencia afirmando, basándose en argumentos tan peregrinos como la densidad del vello corporal, que ese misterioso hombre era Cox.

Sin embargo, en una entrevista con ComicBook.com el actor ha desmentido esta hipótesis. "Puedo prometer que esos no son mis antebrazos", apuntó el intérprete.

Estas declaraciones concuerdan con lo que el actor ya afirmó en 2020. "No había escuchado esos rumores, pero no estará mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor", dijo.

A pesar de estas negativas, el actor ha asegurado recientemente que no le gustaría tampoco estropear la sorpresa del regreso de su personaje, así que animó a los fans a "esperar y ver qué pasa".

Netflix canceló Daredevil tras tres temporadas en 2018 y posteriormente Marvel recuperó los derechos del personaje en 2020. Por lo tanto, incluso con la negativa del actor, existe la posibilidad de que Cox se una al UCM.

Los fans estaban convencidos de que se trataba de Cox e incluso compararon las manos que aparecen en el tráiler con las del artista. Parece que finalmente el actor no estará en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Dirigida por Jon Watts, el filme llega a los cines el 17 de diciembre.