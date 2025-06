MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Más de 30 años después de protagonizar juntos Entrevista con el vampiro, Brad Pitt y Tom Cruise han coincidido en la premiere de F1: La película, que llega este viernes 27 de junio a los cines. Cruise apareció por sorpresa en el evento celebrado en Londres, donde los fotógrafos inmortalizaron el emotivo reencuentro de los intérpretes, poniendo así punto final a años de especulaciones acerca de una presunta enemistad entre las dos rutilantes estrellas.

Desde hace décadas corre el rumor de que el carácter metódico y perfeccionista de Cruise no casó particularmente bien con el de Pitt, alocado y rebelde, durante el rodaje de Entrevista con el vampiro allá por 1994. No obstante, ninguno llegó confirmar estas especulaciones. De hecho, Pitt no ha dudado en expresar su respeto hacia la estrella de Misión imposible, elogiando su ética profesional y su trabajo como productor.

Por su parte, Cruise ha compartido fotos de la premiere junto a Pitt en su cuenta de X. "¡¡Gran noche en el cine con mis amigos!! ¡¡Chicos, triunfasteis!!", expresó el actor en sus redes sociales.

Great night at the movies with my friends!! You guys crushed it!! pic.twitter.com/cWyTfAYCca — Tom Cruise (@TomCruise) June 23, 2025

Siguiendo en cierta medida la estela de Cruise, Pitt se está involucrando cada vez más en sus proyectos como productor ejecutivo, y el ejemplo más reciente de ello es F1, que el intérprete produce y protagoniza bajo la dirección de Joseph Kosinski. El realizador, que ya trabajó con Cruise en Top Gun: Maverick, reveló el mes pasado a la revista GQ que originalmente planeaba reunir a Cruise y Pitt para su versión de Ford v Ferrari, aunque el estudio nunca aprobó su presupuesto. James Mangold terminó dirigiendo el filme con Christian Bale y Matt Damon en su lugar.

"Tom siempre lo lleva al límite, pero al mismo tiempo es súper capaz y muy hábil", manifestó Kosinski cuando le preguntaron qué cree que habría pasado si Cruise hubiera encabezado el elenco de F1 en lugar de Pitt. "Tom quizás nos habría asustado un poco más", admitió el cineasta, apuntando que ambos intérpretes "tienen un talento natural para conducir".

Aunque Pitt manifestó recientemente que estaría dispuesto a volver a trabajar con su excompañero de reparto, no dejó de mencionar una única condición. "No voy a colgar mi culo de aviones y cosas así. Así que cuando él haga algo de nuevo que sea en tierra, entonces sí", afirmó el oscarizado actor de Érase una vez en... Hollywood en una entrevista concedida a E! News.

Es bien sabido que Cruise raramente recurre a sus dobles de acción para rodar escenas de riesgo. Algo que en el rodaje de Misión imposible: Sentencia final le valió un curioso récord Guiness por saltar de un avión con un paracaídas en llamas hasta 16 veces.