El director de F1 explica por qué eliminó a Simone Ashley (Los Bridgerton)

F1: La Película llegará a los cines el próximo 27 de junio. El filme protagonizado por Brad Pitt ambientado en el mundo de la Fórmula 1 contaba también en su reparto con Simone Ashley, conocida por su papel en la serie de Netflix Los Bridgerton. No obstante, la actriz finalmente no aparece en el montaje final de la cinta... y su director, Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), ha explicado el por qué.

"En todas las películas pasa, que tienes que filmar más de lo que puedes usar. Había dos o tres hilos argumentales que no llegaron al montaje final", explicó el realizador en una entrevista concedida a People. "Pero Simone tiene un talento increíble, es una actriz increíble, una cantante increíble, y me encantaría volver a trabajar con ella", añadió.

Ashley, que también ha participado en producciones como Sex Education o La sirenita, no ha ofrecido ninguna declaración al respecto. No obstante, sí habló acerca de la experiencia de trabajar en F1 en una entrevista concedida a ELLE a principios de este mes. "Tengo un papel muy secundario, pero estoy agradecida de estar en la película", afirmó la intérprete, añadiendo que tuvo la oportunidad de asistir a multitud de carreras de Fórmula 1, ya que el filme se rodó durante la celebración de los grandes premios del campeonato del mundo, y que no cree que "vuelva a hacer algo así".

Además, Ashley reveló en una entrevista con Who That Wear el pasado mes de marzo que se reunió con el equipo de F1 "antes incluso de que se estrenara Los Bridgerton". "Ha pasado mucho tiempo", relató la actriz, recalcando lo agradecida que estaba de formar parte del proyecto. Su fichaje en la película se anunció en julio de 2024.

Junto a Brad Pitt, completan el reparto de F1 Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia y Samson Kayo. La película aterrizará en los cines de España el próximo 27 de junio.