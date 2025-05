Tom Cruise desvela el futuro de Ethan Hunt tras Misión Imposible 8: Sentencia Final

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Este viernes 23 de mayo llega a los cines Misión imposible: Sentencia Final, nueva entrega de la saga protagonizada por Tom Cruise. El actor se ha pronunciado sobre el futuro de la franquicia, dejando claro que este filme será el último.

La estrella lo confirmó en declaraciones a The Hollywood Reporter durante la premiere en Nueva York. "Es el final. No se llama Sentencia Final por nada", apuntó.

Aunque es el final de la saga, Cruise ha aclarado que seguirá haciendo cine. Hace dos años, Cruise declaró que se inspiró en la carrera de Harrison Ford, de 80 años, y que quería seguir haciendo películas de Misión: Imposible hasta que tuviera la edad de Ford. Cuando THR le preguntó sobre la cita y si había cambiado de opinión -ya que actualmente tiene 62 años-, Cruise respondió: "Dije que iba a hacer películas cuando tuviera 80 años. De hecho, voy a convertirlo en mis 100 años. Nunca me detendré. Nunca dejaré de hacer acción, nunca dejaré de hacer drama, películas de comedia. Estoy emocionado", esgrimió.

Al recordar los casi 30 años de la franquicia Misión: Imposible, que comenzó en 1996, Cruise reflexionó sobre su trabajo en la saga. "He experimentado muchísimas gratificaciones con los cineastas con los que he colaborado, los equipos, la gente, las culturas en las que hemos trabajado. Todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo sobre la narrativa, la vida, el liderazgo, los personajes y todos los aspectos de la cinematografía. Ha sido excepcional, realmente excepcional. Me siento muy afortunado de poder hacer las películas que hago y me encanta. Me encanta simplemente hacer películas", afirmó.

En cuanto a las tradiciones que mantiene antes de las espectaculares escenas de acción de la película, la estrella contó: "Hay muchos rituales previos a las escenas que me mantienen vivo; depende de lo que esté haciendo y de la preparación que tenga que hacer. Le dedico mucha reflexión, y son muy complejos e interesantes".

La película también cuenta con la participación de Hayley Atwell, Simon Pegg, Pom Klementieff, Greg Tarzan Davis, Angela Bassett, Esai Morales, Henry Czerny, Charles Parnell, Holt McCallany, Nick Offerman, Tramell Tillman y Katy O'Brian. Christopher McQuarrie regresa a la dirección para su cuarta película de Misión: Imposible.