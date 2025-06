La única condición de Brad Pitt para volver a rodar con Tom Cruise

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Brad Pitt y Tom Cruise protagonizaron Entrevista con el vampiro, película de 1994 que supone la única colaboración de ambas estrellas. Pitt ha revelado recientemente que estaría dispuesto a volver a trabajar con el actor, pero con una condición.

En una entrevista con E! News, Pitt desveló cuál sería el requisito que se tendría que cumplir para que compartiera pantalla de nuevo con Cruise. "No voy a colgar mi culo de aviones y cosas así. Así que cuando él haga algo de nuevo que sea en tierra, entonces sí", aseguró. Cruise es conocido por rodar sus propias escenas de acción, incluyendo peligrosas acrobacias como saltar entre edificios o colgarse de un avión.

Pitt está en plena promoción de F1, cinta de Joseph Kosinski. El realizador también trabajó con Cruise anteriormente en Top Gun: Maverick. Kosinski declaró recientemente a la revista GQ que originalmente planeaba reunir a Cruise y Pitt para su versión de Ford v Ferrari, aunque el estudio nunca aprobó su presupuesto. James Mangold terminó dirigiendo el filme con Christian Bale y Matt Damon en su lugar.

"Tom siempre lleva todo al límite, pero al mismo tiempo es muy capaz y muy hábil", dijo Kosinski cuando le preguntaron qué habría pasado si Cruise hubiera protagonizado F1 en lugar de Pitt. "Ambos tienen el talento natural para conducir. Pero sí, puedo imaginar que Tom quizás nos asustaría un poco más", admitió.

"Habríamos tenido un choque", bromeó el supervisor de coches de la película, Graham Kelly, a GQ. "Tom lo lleva al límite. Quiero decir, realmente al límite. Eso me da miedo. He trabajado en muchas películas de Misión Imposible con Tom y es la experiencia más estresante para alguien como yo que construye coches para él y hace acrobacias con él. En cambio, Brad escucha y conoce sus habilidades, y creo que él sería el primero en decir: 'Sí, no voy a hacer eso'", añadió.

