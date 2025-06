MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

La secuela de Érase una vez en... Hollywood ya ha confirmado sus primeros fichajes. Scott Caan (Ocean's Eleven) y Elizabeth Debicki (The Crown) se pondrán bajo la dirección de David Fincher en este nuevo proyecto. Esta continunación del filme estrenado en 2019 retomará la historia de Cliff Booth, el personaje interpretado por Brad Pitt en la película original de Quentin Tarantino.

Según informa The Hollywood Reporter, el filme ya está eligiendo a los miembros del elenco, con vistas a comenzar la producción este mismo verano en California. Caan y Debicki son los primeros fichajes confirmados de un reparto encabezado por Pitt, que protagonizará la película. En la cinta de 2019 dirigida por Tarantino, el actor dio vida al doble de acción de Rick Dalton, encarnado por DiCaprio.

Tarantino firma el guion del filme que dirigirá David Fincher. No obstante, aún no se sabe si la trama será o no similar a la de la novela que Tarantino escribió en 2021, en la que amplió la historia del personaje, incluyendo detalles que la película de 2019 deja en el aire, como la muerte de su esposa.

Aunque aún se desconoce qué roles interpretarán Caan y Debicki, la historia contaría con dos personajes femeninos clave, según informa The Hollywood Reporter: una de ellas regenta un bar y un establecimiento de lucha en barro, mientras que la otra es una 'esposa trofeo'. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si Debicki interpretará a alguno de estos personajes. La actriz dio vida a la princesa Diana en la serie The Crown y ha trabajado en filmes como Maxxxine de Ti West, Tenet de Christopher Nolan o Guardianes de la galaxia Vol. 3 de James Gunn.

Por otra parte, aún no hay información sobre el rol que podría encarnar Caan, que volverá a compartir elenco con Pitt por primera vez desde la saga Ocean's Eleven. Más recientemente, Caan ha trabajo en series de televisión como Hawai 5.0 o Alert: Unidad de personas desaparecidas.

La secuela de Érase una vez en... Hollywood llegará de la mano de Netflix, dado que Fincher tiene un acuerdo exclusivo con la plataforma de streaming. En cuanto a DiCaprio, The Insneider ya adelantó cuando se anunció el proyecto que el actor estaba en negociaciones para unirse al elenco, aunque se encontraba "indeciso" acerca de interpretar un papel secundario.