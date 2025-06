Primeras y muy positivas reacciones a F1 con un "genial" Brad Pitt: "Es increíblemente buena"

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

El 27 de junio se estrenará F1: La película, cinta ambientada en el mundo de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). La prensa especializada ya ha podido ver el filme y en X han salido a la luz las primeras reacciones, que en su mayoría son muy positivas.

"Es increíblemente buena. Tiene toda la adrenalina, emoción, ritmo, historia y desarrollo de personajes que hacen de esta película una auténtica maravilla. Solo puedo imaginar cuánto más me gustaría esta película si fuera fan de la Fórmula 1. ¿Quizá ya lo soy ahora?", escribió Maude Garrett, periodista de Nerdist.

#F1TheMovie is so freaking good. It has all the adrenaline, heart, pacing, story and character that completely fleshes out this movie into excellence.



I can only imagine how much MORE I would love this movie if I was a fan of F1 racing! 🏎️ 💨 Maybe I am now?@F1Movie pic.twitter.com/nfXunN0L44 — Maude Garrett (@maudegarrett) June 5, 2025

Jazz Tangcay de Variety comentó: "Es una mirada emocionante y llena de acción al mundo de la Fórmula 1, con mucha intensidad. El sonido, la banda sonora y la cinematografía son impecables. ¡Damson Idris y Brad Pitt están geniales! ¡Totalmente obsesionada!".

https://x.com/jazzt/status/1930418187067371585

Clayton Davis de Variety aseguró que "Brad Pitt y Damson Idris brillan más cuando comparten pantalla" y aprovechó para dar un toque de atención a la Academia de Cine al destacar el trabajo del director de fotografía: "No cometáis una injusticia con Claudio Miranda otra vez con esta película".

https://x.com/ByClaytonDavis/status/1930418525837111588

"Abróchate el cinturón, F1: La Película es una emocionante aventura llena de adrenalina. Es de esas películas por las que vale la pena ir al cine. Brad Pitt y Damson Idris están llenos de energía y dinamismo. Es el Top Gun para los fans de la Fórmula 1. Verdaderamente, una película de carreras para una nueva generación", valoró el creador de contenido @BeanzGotGamez.

Buckle up #F1TheMovie is an high octane thrill ride. It’s one of those films that you go to the movies for. Brad Pitt and Damson Idris are both dynamic. This is top gun for F1 racing fans. Truly a racing movie for a new generation. pic.twitter.com/AkuNytTlGA — B E A N Z 🔜 Summer Game Fest (@BeanzGotGamez) June 5, 2025

"La película acelera sin parar. Las carreras son épicas, el diseño de sonido, la edición, la cinematografía, las actuaciones y la música son de primera calidad. Definitivamente se sienten ecos de Top Gun Maverick, ya que es como un blockbuster veraniego a la antigua. ¡Qué viaje!", señaló Erik Davis, crítico de Fandango y Rotten Tomatoes.

Joseph Kosinski’s #F1TheMovie hits the gas and doesn’t stop. The races are epic, the sound design, editing, cinematography, performances and music are all top notch. You definitely feel shades of TOP GUN MAVERICK in that it plays like an old school summer blockbuster. What a ride pic.twitter.com/XSy4c74Gpe — Erik Davis (@ErikDavis) June 5, 2025

"Es absolutamente increíble. Es una de las películas más geniales y entretenidas que probablemente verás, pero nada de ese espectáculo le quita alma. Kosinski diseñó con precisión una épica visual impactante que te mantiene al borde del asiento y que te hace sentir mucho. Me encantó", opinó Drew Taylor, periodista de TheWrap.

#F1TheMovie is absolutely incredible. It’s one of the coolest, most entertaining movies you’ll probably ever see, but none of that sizzle takes away from its soul. Kosinski precision engineered an eye-popping, edge of your seat pop epic that makes you feel so much. I adored it. pic.twitter.com/Ff64pAKEJO — Drew Taylor (@DrewTailored) June 5, 2025

El periodista Zak Ahmed publicó en X: "Es absolutamente épica y una película taquillera imprescindible para este verano. Dar seguimiento a Top Gun: Maverick no es tarea fácil, pero Joseph Kosinski supera las expectativas y hace que cualquiera pueda disfrutar esta película, incluso si no te interesa la F1".