¿Planea Marvel recuperar a Thanos para recrear una escena clave de los cómics en Vengadores: Secret Wars?

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, que tiene previsto su estreno para el próximo 18 de diciembre, y su siguiente entrega, Secret Wars, que verá la luz el 17 de diciembre de 2027, apuntan a ser las cintas más importantes de Marvel. Las últimas informaciones sugieren que la Casa de las Ideas podría recuperar a uno de sus villanos más importantes para recrear en esta última una escena clave de los cómics de Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según apunta Daniel Richtman en su Patreon, Josh Brolin volverá a encarnar a Thanos, el temido Titán Loco, en Vengadores: Secret Wars. La última vez que el actor dio vida al despreciable villano fue en Endgame, donde los héroes del UCM lo derrotaron gracias al sacrificio de Iron Man (Robert Downey Jr.).

Ya desde hace tiempo circulaba el rumor sobre el regreso del Titán Loco al UCM. Y es que, a pesar de que Thanos fue borrado de la existencia por Tony Stark, la serie de animación What... If? descubría que el tirano cósmico cuenta con diversas variantes repartidas por el Multiverso Marvel.

En este punto conviene destacar que el posible regreso de Thanos como villano en Vengadores 6 podría deberse a que los hermanos Russo pretendan recrear una escena mítica de los cómics de Secret Wars de 2015. Como muchos recordarán, en esta historia a cargo de Jonathan Hickman se encuentra una escena memorable en la que Thanos se enfrenta de forma desafiante al implacable Víctor Von Doom.

Tras robarle todo su poder cósmico a la raza alienígena de los Beyonders, Doom, al que interpretará Downey Jr. en la quinta y sexta entrega de los Vengadores, adquirió el poder de un dios. Thanos se niega a reconocer la soberanía y superioridad del villano.

Con su desmedida confianza, el Titán Loco hace frente a Doom, recordándole, de paso, que hubo un tiempo en que él también fue un dios. Doom no tiene interés alguno en entrar en conflicto con Thanos y le ofrece darle una parte de Battleworld para gobernar.

Sin embargo, a Thanos no le interesa la oferta de Doom y se dispone a atacarlo, pero, en ese instante, sin ningún tipo de esfuerzo, el acorazado tirano atraviesa el cuerpo del Titán y le arranca la columna de cuajo.

Llegado el caso, que los Russo recrearan este brutal momento de los cómics en Secret Wars dejaría patente que Doom es una amenaza imparable y cumpliría un propósito narrativo vital para el UCM. Al derrotar a Thanos fácilmente, como el Titán Loco venció a Hulk (Mark Ruffalo) en Infinity War, Marvel establecería a Doom como el villano más poderoso de su universo cinematográfico fuera de toda duda.

En este punto, es posible que, si Brolin acaba apareciendo en Secret Wars, sea como una variante del Titán Loco procedente de otra realidad. Asimismo, cabe recordar que el actor de Weapons y Puñales por la espalda 3 ya se mostró abierto a interpretar nuevamente al villano si los Russo se lo pidieran.

"Thanos tiene que encajar si lo van a traer de vuelta. Haría cualquier cosa que los Russo quisieran que hiciese", aseguró Brolin en noviembre de 2024 a Collider. En todo caso, solo el tiempo dirá si el actor acaba o no apareciendo en Vengadores: Secret Wars.