Michael B. Jordan reiventa el clásico del cine de atracos en el espectacular tráiler de El secreto de Thomas Crown

Michael B. Jordan reiventa el clásico del cine de atracos en el espectacular tráiler El secreto de Thomas Crown - MGM AMAZON

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

El 5 de marzo de 2027 aterrizará en Amazon Prime Video el remake de El secreto de Thomas Crown, el clásico de Alan R. Trustman que en suesta nueva versión está protagonizado y dirigido por el oscarizado Michael B. Jordan. Y para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un espectacular adelanto del filme que promete una lujosa actualización de la historia con toneladas de acción y adrenalina.

"Llevo toda la vida arriesgando. Pero anoche fue diferente. Me sentí vivo", narra la voz en off de Thomas Crown mientras las imágenes muestran cómo se prepara para un robo de alto nivel al comienzo del adelanto. "Mi corazón se aceleró. Cada paso era parte del plan", continúa.

Poco después, una secuencia descubre a Crown compitiendo en un circuito automovilístico y su coche dando una enorme vuelta de campana en una curva. "El silencio me sorprendió y lo fácil que fue. Y esto es solo el principio. Eso es lo que me atrae", confiesa Thomas a alguien en una habitación al tiempo que otras escenas revelan sus dotes para el combate cuerpo a cuerpo.

THOMAS CROWN ADICTO AL RIESGO Y LA ADRENALINA

Sin embargo, sus robos de arte lo llevan a ser perseguido por una investigadora de seguros (Adria Arjona). Es entonces cuando el avance muestra su flirteo antes de dar paso a una secuencia en la que, mientras Crown huye, entra en escena la víctima de su nuevo robo de arte, un furioso millonario encarnado por Kenneth Branagh.

Dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan a partir de un guion de Drew Pearce y Jason Hall, El secreto de Thomas Crown también cuenta en su elenco con Lily Gladstone, Danai Gurira y Pilou Asbæk. El propio Jordan produce junto a Elizabeth Raposo, Marc Toberoff, Patrick McCormick y Charles Roven, mientras que Jason Hall y Alan R. Trustman son los productores ejecutivos.