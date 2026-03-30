Andrew Garfield defiende la saga Harry Potter pese a las opiniones tránsfobas de la "innombrable" J.K. Rowling - AMAZON MGM STUDIOS/WARNER BROS.

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

El esperado primer tráiler de la serie de Harry Potter, que verá la luz en HBO Max este diciembre, concretamente en Navidad, ha causado furor entre los fans de la saga. Andrew Garfield, quien dio vida a Peter Parker por última vez en Spider-Man: No Way Home, ha salido ahora a defender la franquicia pese a estar en desacuerdo con las tránsfobas opiniones de J. K. Rowling.

"Daniel [Radcliffe] es jodidamente bueno. Y, sinceramente, no había visto las películas de Harry Potter hasta hace poco", confesó Garfield a Hits Radio. "Es realmente bueno en esas películas de Harry Potter. Esos filmes son verdaderamente buenos. Me gustaron mucho", añadió el actor, nominado en dos ocasiones al Oscar.

"Sé que no deberíamos darle dinero a legislaciones inhumanas a través de quien no debe ser nombrada", soltó Garfield, aludiendo a Rowling y su controvertida postura sobre las personas trans. "Pero la esencia y el espíritu de gran parte de los temas de esas películas... y los niños lo hacen tan bien... y todo el equipo que trabajó en las películas", expresó, poniendo en valor la saga cinematográfica protagonizada por Radcliffe.

"Ahora mismo estoy trabajando con la maravillosa maquilladora Clare [Le Vesconte], que estuvo en el taller de criaturas, y pienso: 'No podemos ignorar todo el trabajo increíble que hicieron estas personas'", afirmó Garfield, dando a entender que se puede separar la obra del artista.

Por su parte, Rowling, quien ejerce como productora ejecutiva de la serie de Harry Potter, ya dictó sentencia sobre el adelanto. "Va a ser increíble. Estoy muy contenta con el resultado", aseguró Rowling en respuesta a un fan que la había etiquetado en X. No obstante, la participación de Rowling en el proyecto no ha sido bien recibida por muchos, dada la polémica que rodea a la creadora de Harry Potter. La autora se ha mostrado como una firme defensora de las políticas antitrans en Reino Unido, siendo tachada de tránsfoba a raíz de ciertos comentarios y criticada en numerosas ocasiones por el colectivo LGBTIQ+.

Asimismo, el adelanto de la serie de HBO Max ha dividido a los fans, con algunos apuntando que "no aporta nada nuevo" y es totalmente "innecesario", y otros emocionados de que sea una adaptación más fiel a los libros. Ya en lo referente al elenco, liderado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Hermione y Ron, ha sido apoyado por muchos, si bien cierto sector del fandom ha rechazado de pleno la elección de Paapa Essiedu como Severus Snape.

La adaptación televisiva de Harry Potter estará compuesta por siete temporadas, una por cada libro, y su plan de producción se extenderá aproximadamente durante una década. Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner de la ficción, mientras que Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.