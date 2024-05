El alucinante tráiler de Gladiator 2 deja "sin palabras"

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Gladiator 2 llegará a los cines el 22 de noviembre de 2024. Aunque todavía faltan varios meses para su estreno, el prometedor adelanto de la cinta de Ridley Scott mostrado durante la pasada CinemaCon causó fuertes impresiones entre la crítica especializada. Tanto, que aseguran los ha dejado, "sin palabras".

Durante la celebración de la CinemaCon, Paramount Pictures ofreció en exclusiva a los asistentes del evento un avance del filme. Tras mostrar la coronación del personaje de Pedro Pascal, quien parece ser un general o comandante, a manos del emperador Caracalla, interpretado por Joseph Quinn, arrancan unas impactantes secuencias de acción.

Estas imágenes, aún no lanzadas de forma oficial para el público, muestran además de a Pascal liderando sus tropas, también al nuevo protagonista, Lucio interpretado por Paul Mescal, dirigiendo a un grupo de gladiadores. Combates contra un rinoceronte en la arena o espectaculares escenas de batallas navales, formaron parte también del adelanto que ha puesto los dientes largos.

"Nadie está preparado para la poderosa reunión de Joseph Quinn, Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal en Gladiator 2. Sin Palabras #CinemaCon", señaló la crítica Jillian Chilingerian.

La reacción del periodista Jeff Sneider, fue todavía más directa y contundente si cabe. "Gladiator 2... ¡Dios mio! Alucinante", escribió impactado por las imágenes del filme de Ridley Scott.

"Gladiator 2 luce INCREÍBLE. ¡Tiburones! ¡Sangre! ¡Denzel Washington con pendientes de aro! ¡Un Joseph Quinn de villano! Y dejad que os diga algo, Paul Mescal va a ser algo brutal y legendario... Una estrella de cine", deja caer otra crítica.

"Acabo de ver un tráiler de 5 minutos de GLADIATOR 2. Joseph Quinn interpreta al villano. Las escenas parecen sacadas del vídeo Church in the Wild, de Kanye West. Pedro Pascal y Paul Mescal se baten en duelo en un coliseo. Denzel Washington tiene un papel destacado. Parece la continuación perfecta de Gladiator", sentencia Film Codex.

"Este clip de Gladiator 2 está despertando muchas expectativas. Oh, Dios mío", apuntaló otro miembro de la prensa especializada.

"¡Alucinante! Joseph Quinn se roba las escenas como Emperador en las primeras exclusivas imágenes de Gladiator 2. Pedro Pascal es el gladiador del emperador mientras que Paul Mescal lo es del pueblo. Denzel Washington apunta a ser el titiritero en las sombras. Las luchas de gladiadores son más grandes y brutales", asegura otro medio especializado.

"Bien. Las primeras imágenes de #Gladiator 2 se han convertido súbitamente en lo mejor que he visto hasta ahora en la #CinemaCon. Es tan épica y sangrienta como te esperas. Sencillamente, descomunal", corrobora el crítico Germain Lussier de Gizmodo.

"Hacía tiempo que no me entusiasmaba con una película de Ridley Scott, pero Gladiator 2 tiene una pinta tremenda. Parece épica en todos los sentidos de la palabra. Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington son los protagonistas del metraje que se ha mostrado. Parece una de las buenas", comentó el periodista Scott Menzel.

"NUEVO en #CinemaCon: Acabamos de ver 5 minutos de #Gladiator2 y ¡madre mía! Batallas masivas en el coliseo, en aguas infestadas de tiburones. Contra bestias salvajes. Contra un tipo a lomos de un rinoceronte. Mescal. Washington. Pascal. Las actuaciones parecen impresionantes en todos los sentidos. ¡¡Se estrena este noviembre!!, detalla Erik Davis de Fandango.