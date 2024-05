Una localización de la temporada 2 de The Last of Us ha spoileado el destino de Joel (Pedro Pascal)

Archivo - The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us, uno de los proyectos más esperados de HBO Max, llegará a la plataforma en 2025. Basada en la segunda entrega del popular videojuego, los fans se preguntan si los nuevos capítulos se mantendrán tan fieles al material original como hiciera la primera temporada... Y una nueva localización ha reavivado la preocupación por el destino de un personaje muy querido.

Una cuenta de X, antes Twitter, dedicada a noticias sobre la franquicia, ha publicado unas fotos de una propiedad en Mission, BC que el equipo de producción habría alquilado, según informa. Las imágenes muestran una gran cabaña cerca de un campo de golf, tal y como observa Dexerto.

The production crew reportedly rented a property in Mission, BC, near a golf course, to film scenes for #TheLastofUs Season 2 👀 pic.twitter.com/YzfBM9GCTU — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 5, 2024

Los comentarios no se han hecho de esperar y la reacción de los fans deja claro a los que no conozcan la historia del videojuego que nada bueno va a pasar en ese escenario. "Si lo sabes... lo sabes", reza una respuesta. Otro usuario escribe, con cierta sorna: "¡Qué divertido! Emocionado por los nuevos espectadores para ver lo mucho que el golf entra en juego en el apocalipsis. Creo que se sorprenderán".

if you know... you know — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) March 5, 2024

Oh fun!! Excited for the new viewers to see how much golf comes into play in the apocalypse.



I think they’ll be surprised. — MADkurious (@MADkurious) March 6, 2024

Y es que, en la segunda entrega del videojuego, Joel, el personaje interpretado en la ficción por Pedro Pascal, muere precisamente en un campo de golf a manos de Abby. De hecho, la antagonista hará su debut en la serie en esta temporada, encarnada por Kaitlyn Dever.

"Creo que siempre encontrarán formas de aprovechar el increíble material original que tienen y nos sorprenderán con la forma en que pueden usar ese material en un formato diferente, como una serie de televisión", se limitó a decir Pascal a Deadline cuando le preguntaron respecto a la trama de la ficción.