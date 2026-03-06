The White Lotus ficha a Vincent Cassel para su temporada 4 en la Costa Azul francesa

The White Lotus ficha a Vincent Cassel y más actores franceses para su temporada 4 - CONTACTO/HBO MAX

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

The White Lotus ambientará la trama de su cuarta temporada en Francia y, como no podía ser de otra manera, ya ha fichado a algunos intérpretes nativos. Se trata de los franceses Vincent Cassel (La Haine), Corentin Fila (Cuando tienes 17 años) y Nadia Tereszkiewicz (La gran juventud).

Según informa Deadline, los tres actores se incorporarán al reparto de The White Lotus en su temporada 4. Aunque por el momento se desconocen detalles acerca de los papeles que encarnarán, lo más probable es que se pongan en la piel de empleados del complejo hotelero o bien de residentes de la zona.

Cassel ha trabajado en películas francesas como La Haine de Mathieu Kassovitz o la polémica cinta de Gaspar Noé, Irreversible. También ha aparecido en filmes estadounidenses como Cisne negro de Darren Aronofsky y en Ocean's Twelve y Ocean's Thirteen de Steven Soderbergh.

Recientemente, el francés apareció en la última temporada de Westworld y las nuevas versiones cinematográficas de Astérix y Obélix y de Los tres mosqueteros. Además, Cassel tiene pendiente el estreno de Quasimodo, una reimaginación de la historia del jorobado de Notre Dame.

Fila ha trabajado, sobre todo, en producciones francesas como Cuando tienes 17 años, película dirigida por André Téchiné, o la serie de Prime Video Escort Boys. Por su parte, Tereszkiewicz compartió pantalla con Louis Garrel (Soñadores) en La gran juventud y con Denis Ménochet (As bestas) en Solo las bestias.

Respecto al resto de nombres confirmados para la próxima entrega, la serie contará con las incoporaciones de Helena Bonham Carter (El club de la lucha), Sandra Bernhard (Severance), Steve Coogan (Soy Alan Partridge), Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Chris Messina (The Mindy Project), AJ Michalka (Los Goldberg) y la casi debutante Marissa Long.

Después de que las temporadas anteriores tuvieran lugar en Hawái, Italia y Tailandia, esta cuarta entrega trasladará la acción a Francia y se rodará en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo, el Château de La Messardière, en Saint-Tropez, ubicado en la idílica la Costa Azul.

Al igual que en temporadas anteriores, la serie estará ambientada en un resort de lujo gestionado por la ficticia corporación White Lotus y, a juzgar por la trama de las tres temporadas entregas, es probable que la cuarta también culmine o gire en torno al asesinato de uno o varios de los huéspedes o de los miembros del complejo turístico.

El rodaje está previsto para esta primavera, con un estreno esperado para principios de 2027. Mike White continúa como creador, guionista, director y productor ejecutivo junto a David Bernad y Mark Kamine. The White Lotus ha acumulado un palmarés excepcional a lo largo de sus tres temporadas, consolidándose como una de las series más premiadas de HBO. La ficción ha ganado 16 premios Emmy de un total de 66 nominaciones, además de tres Globos de Oro y otros reconocimientos.