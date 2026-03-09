Un histórico personaje de El Señor de los Anillos tendrá nuevo rostro en La caza de Gollum - NEW LINE CINEMA

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película en imagen real de El Señor de los Anillos, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, tiene previsto comenzar su rodaje el próximo mayo en Nueva Zelanda. Las últimas informaciones apuntan a que el filme, cuyo estreno está fijado para el 17 de diciembre de 2027, traerá de vuelta a un histórico personaje de la trilogía original de Peter Jackson, aunque con un nuevo rostro.

Concretamente, ese personaje será Arwen, a quien interpretó en la trilogía de Jackson Liv Tyler, que también retomó su rol de Betty Ross en Capitán América: Brave New World.

Según informa Knight Edge Media, La caza de Gollum ha iniciado el proceso de casting para dos personajes femeninos. Se trata concretamente, tal y como indican las descripciones ofrecidas por el medio, de dos mujeres blancas de 30 y 50 años, siendo la primera para interpretar el papel principal y la segunda en un rol secundario.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre estos dos personajes. Asimismo, la información también destaca que ninguno de ellos pertenece a roles que ya hayan aparecido en las trilogías de El Señor de los Anillos o El Hobbit y que pudieran regresar en La caza de Gollum.

Pero los rumores más recientes apuntan a que la cinta verá a Cate Blanchett retomando su papel como Galadriel o Evangeline Lilly regresando como Tauriel. Además, se especula con que Aragorn, al que interpretó Viggo Mortensen en las películas de Jackson, será interpretado por un actor más joven.

Esto abre la posibilidad de que el personaje de la mujer de 30 años sea Arwen. Por lo que, llegado el caso, La caza de Gollum adaptaría el cuento de Aragorn y Arwen, una historia en los apéndices de J. R. R. Tolkien en El Señor de los Anillos que revela cómo el bravo montaraz y la elfa hija de Elrond se conocieron y se enamoraron, de un modo similar al de cómo las películas de Jackson narraron el asalto a Dol Guldur, en el cual el Concilio Blanco expulsó al Nigromante tras descubrir que se trataba de Sauron, tal y como se relata en el Apéndice B de El Señor de los Anillos.

En tal caso, esto también podría suponer un indicio sobre quién podría ser la mujer de 50 años y su rol secundario en La caza de Gollum. El cuento de Aragorn y Arwen también arroja luz sobre el origen del heredero de Isildur y cómo llegó a residir en Rivendel con los elfos.

Por lo que existe la posibilidad de que la actriz podría dar vida a Gilraen, la madre de Aragorn, quien, según la historia de Tolkien, buscó refugio en Rivendel junto a Elrond tras la muerte del padre de Aragorn, Arathorn II, quien era el jefe de los Dúnedain. El que La caza de Gollum adapte el cuento de Aragorn y Arwen tendría todo el sentido del mundo pese al escepticismo de los fans, puesto que en él también se detalla cómo el heredero de Isildur llegó a ser un hijo para Elrond, trabó amistad con Gandalf y sus aventuras antes de los eventos de La Comunidad del Anillo, bajo el sobrenombre de Thorongil. Sea como fuere, toca esperar para averiguarlo.