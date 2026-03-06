Peter Jackson recibirá la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes

Archivo - Peter Jackson e Ian McKellen en El Hobbit: Un viaje inesperado - WARNER BROS/METRO-GOLDWYN-MAYER - Archivo

Peter Jackson, director de la trilogía de El señor de los anillos, recibirá la Palma de Oro honorífica en la 79.ª edición del Festival de Cannes. El realizador y guionista neozelandés, ganador de tres premios Oscar, se unirá así a la lista de cineastas distinguidos con este reconocimiento, entre los que se encuentran Agnès Varda, Meryl Streep, Robert De Niro, George Lucas o Jodie Foster, entre otros.

"Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera", asegura Jackson en un comunicado publicado por la organización del festival, cuya próxima edición arrancará el 12 de mayo con el coreano Park Chan-wook como presidente del jurado.

"Cannes ha sido una parte muy significativa de mi trayectoria. En 1988, asistí al mercado cinematográfico del festival con mi primera película, Mal gusto (Bad Taste), y en 2001 proyectamos un avance de La comunidad del anillo, ambas citas importantes en mi carrera", rememora el realizador de la saga de El Hobbit. "Este festival siempre ha celebrado el cine audaz y visionario, y estoy increíblemente agradecido al Festival de Cannes por reconocerme entre los cineastas y artistas cuya obra sigue inspirándome", concluye Jackson.

En 2001, el realizador presentó los primeros 26 minutos de La comunidad del anillo en un pase de prensa del festival. Por entonces, el resto de la película aún se encontraba en fase de posproducción. Tras su estreno en cines siete meses después, y a pesar del escepticismo inicial que causó entre los espectadores en Cannes, La comunidad del anillo acabó alzándose con cuatro premios Oscar, marcando el punto de partida de lo que acabaría convirtiéndose en una de las sagas de fantasía más influyentes del cine moderno.

"Es evidente que Peter Jackson marcó un antes y un después", sostiene Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, quien tilda su cine de "particularmente ambicioso". Por su parte, Iris Knobloch, presidente del festival, describe a Jackson como un cineasta "con una creatividad sin límites que ha aportado prestigio al género de la fantasía heroica".

Además de dirigir las trilogías de El señor de los anillos y El Hobbit, Jackson se ha embarcado recientemente en la realización de diversos documentales, como The Beatles: Get Back o Ellos no envejecerán, que recupera imagenes de archivo de la Primera Guerra Mundial. En su filmografía también destacan títulos como el remake de King Kong o The Lovely Bones.