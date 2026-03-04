¿A qué hora se estrena en Netflix Vladimir, la provocadora serie erótica de Rachel Weisz? - NETFLIX

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Vladimir, la nueva serie protagonizada por Rachel Weisz, llega a Netflix este jueves 5 de marzo. La ganadora de el Oscar por El jardinero fiel da vida a una profesora encaprichada sexualmente de su nuevo compañero de trabajo en esta provocadora comedia basada en la aclamada novela de Julia May Jonas, también creadora de la serie. Pero, ¿a qué hora se estrena Vladimir en Netflix?

"Una profesora apasionada pero imprudente se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse. La seducción y la obsesión se dan la mano en Vladimir, una provocadora miniserie cargada de deseos prohibidos, ingenio y personajes carismáticos e impredecibles. Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas", adelanta la sinopsis oficial.

En cuanto al horario del estreno, Vladimir estará disponible en Netflix a las 0:00 horas del 5 de marzo, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, la nueva miniserie de Netflix llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este jueves 5 de marzo. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción craeda por Julia May Jonas Oldroyd, verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de lo nuevo de la plataforma de la "ene" roja tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los 8 episodios de la serie a partir de las 2:00 de la madrugada del jueves. También a esa misma hora, la comedia erótica de Netflix llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 5 de marzo, la producción protagonizada por Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery y Jessica Henwick se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la ficción estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del jueves cuando Vladimir esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).