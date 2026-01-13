Elijah Wood (Frodo) aborda su regreso en La caza de Gollum y confirma más películas de El Señor de los Anillos - WARNER BROS.

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película en imagen real de El Señor de los Anillos, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, tiene previsto arrancar su filmación el próximo mayo en Nueva Zelanda de cara a su estreno el 17 de diciembre de 2027. Elijah Wood ha abordado ahora su posible regreso en esta entrega como Frodo y también revelado que hay más películas en marcha de El Señor de los Anillos.

"No puedo confirmarlo ni negarlo. Escucha, un mago es de fiar. Aparte de eso, realmente no me dejan confirmar nada. Pero estoy muy emocionado por la película", aseveró Wood a ScreenRant durante la FAN EXPO de Nueva Orleans. "Creo que de verdad es una forma creativa de 'reunir a la banda de nuevo'", añadió.

"Muchos de los jefes creativos originales han vuelto y están de nuevo trabajando juntos. Me parece que Philippa [Boyens] la coescribe y la produce. Es, precisamente, ese equipo original reuniéndose otra vez para contar una historia que permitirá redescubrir de forma divertida a este personaje que tanto queremos. Y estoy realmente emocionado", continuó Wood sobre El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

"Estoy entusiasmado de que Andy la dirija", prosiguió el actor. "Me parece increíblemente adecuado que él dirija una película sobre un personaje que realmente ha hecho suyo. Estoy encantado. Va a ser genial. Y tengo ganas de ver... Sé que su intención es hacer más películas en este universo, y eso también es emocionante; será interesante ver hacia dónde lo llevan, pero, sobre todo, muy emocionante", afirmó.

A pesar de que Wood no haya confirmado ni negado su vuelta al papel de Frodo en La caza de Gollum, su comentario sobre confiar en un mago da a entender que interpretará al personaje en la película, que situará su trama entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Dicho esto, cabe recordar que, llegado el caso, se reencontrará en ella con Ian McKellen, quien volverá a dar vida a Gandalf y, dicho sea de paso, a Magneto en Vengadores: Doomsday.

De hecho, McKellen ya bromeó en otro evento para fans del Señor de los Anillos que Gandalf y Frodo se reunirán en la película. No obstante, remarcó que al margen de eso, sus labios "están sellados".

Gandalf (Sir Ian Mckellen) with a great announcement for the new Lord of the Rings movie😍❤️ pic.twitter.com/pXh7P8QuTb — Gollumgram (@Gollumgram) January 5, 2026

Por otro lado, sus comentarios sobre los planes de Serkis de revitalizar la franquicia de El Señor de los Anillos con nuevas entregas tras La caza de Gollum dejan abierta la posibilidad de que Wood vuelva a interpretar a Frodo en ellas. La última vez que el intérprete de Yellowjackets dio vida al personaje fue en El Hobbit: Un viaje inesperado en 2012, donde tiene una breve aparición al principio de la película.