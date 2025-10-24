Un actor de las películas de Harry Potter interpretará a otro personaje clave en una nueva adaptación

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout encarnando al trío protagonista, continúa avanzando su filmación, con vistas a estrenarse en HBO en 2027. Para sorpresa de propios y extraños, Bill Nighy, que encarnó en los largometrajes al ministro Rufus Scrimgeour, interpretará a un personaje totalmente distinto en la nueva adaptación: el profesor Slughorn.

Nighy encarnará a Slughorn en una nueva serie de producciones de Audible basadas en las siete novelas de Harry Potter. "Me entusiasmó que me pidieran interpretar al profesor después de haber interpretado ya a un Ministro de Magia", admitió Nighy en un comunicado recogido por ComicBook.com.

"¿Acaso seré el único actor que pueda presumir de ese logro? Esto demuestra que mi carrera seguirá teniendo relevancia durante un par de generaciones más", expresó. "Agradezco siempre cuando me piden interpretar a académicos, teniendo en cuenta que yo mismo no tuve una educación más avanzada. Espero poder formar parte de algo que mantenga a los niños entretenidos, ya sea durante largos viajes en coche al extranjero o simplemente de camino al colegio", añadió Nighy, que encarnó al capitán del Holandés Errante, Davy Jones, en la saga de Piratas del Caribe.

Slughorn es una figura clave en las novelas de Rowling, ya que, cuando era profesor de Hogwarts, fue él quien le reveló a Tom Riddle, que más tarde se convertiría en Voldemort, la existencia de los horrocruxes y cómo usarlos. Tras el regreso de Voldemort, Slughorn pasa gran parte de su vida huyendo, aunque se convence de querer regresar a Hogwarts como profesor de Pociones, una ardua labor que ostentó durante bastante tiempo Severus Snape, a quien dio vida el tristemente fallecido en 2016, Alan Rickman.

Hasta ahora, Nighy es el único miembro del reparto original de la saga cinematográfica de Harry Potter que interpreta a otro personaje dentro del mismo universo. Sin embargo, el actor estará acompañado por un elenco estelar en este proyecto de Audible, ya que tanto la plataforma como The Wizarding World y Pottermore Publishing, de J.K. Rowling, anunciaron a Hugh Laurie como Albus Dumbledore; Matthew Macfadyen como Lord Voldemort; Riz Ahmed como Severus Snape; Michelle Gomez como la profesora Minerva McGonagall; Mark Addy como Hagrid; Kit Harington como el profesor Lockhart; Keira Knightley como Dolores Umbridge; Simon Pegg como Arthur Weasley; y James McAvoy como Alastor Moody.

Audible lanzará la primera entrega de estos audiolibros, Harry Potter y la piedra filosofal, el 4 de noviembre, mientras que La cámara secreta estará disponible el 16 de diciembre. El resto de los volúmenes se estrenarán a lo largo de 2026. Además, cabe recordar, por otra parte, que Warwick Davis, quien diera vida al profesor Filius Flitwick en las películas de Harry Potter protagonizadas por Daniel Radcliffe, volverá a interpretarlo en la serie de HBO.