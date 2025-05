J.K. Rowling, sobre Paapa Essiedu, el Severus Snape de la serie de Harry Potter: "No tengo el poder para despedirle"

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

J.K. Rowling ha dado mucho que hablar por sus opiniones sobre la comunidad trans, y recientemente recibió muchas críticas al celebrar un fallo del Tribunal Supremo de Reino Unido que establece que los términos "mujer" y "sexo" se refieren únicamente a mujer biológica y al sexo biológico. Paapa Essiedu, actor que dará vida a Snape en la serie de Harry Potter de HBO, es uno de los artistas que ha firmado una carta abierta para proteger a la comunidad trans, un movimiento que parece toda una declaración de intenciones respecto a Rowling y que ha llevado a la novelista a responder.

Scottish Daily Express publicó un artículo titulado "J.K. Rowling no pedirá el despido del nuevo actor de la serie de Harry Potter a pesar de su oposición a la autora por sus opiniones sobre los derechos de las personas trans", y Rowling compartió una imagen del titular junto a su opinión en X. "No tengo el poder de despedir a un actor de la serie, y no lo ejercería aunque lo tuviera. No creo en quitarle el trabajo o el sustento a alguien por tener opiniones legalmente protegidas que difieren de las mías", apuntó la escritora.

I don’t have the power to sack an actor from the series and I wouldn’t exercise it if I did. I don’t believe in taking away people’s jobs or livelihoods because they hold legally protected beliefs that differ from mine. pic.twitter.com/nKcAl3gcvO — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 5, 2025

MailOnline confirma las palabras de Rowling, citando a una fuente cercana a la producción, quien afirma que a la autora "no le importa en absoluto" la postura del actor. "No creo que Rowling y HBO quieran su despido desde el punto de vista de la imagen. Si él decide abandonar el elenco, entonces es una decisión personal, pero se trata de un trabajo en una serie enorme", añadió el informante.

De hecho, la presión contra Essiedu no ha llegado por parte de Rowling, ya que algunos activistas pro-trans han criticado la decisión del intérprete de participar en la serie pese a contar con la participación de Rowling. "¿Sabía quién era J. K. Rowling antes de participar en la saga de Harry Potter o simplemente no le importa y quería el dinero? Esta no es la victoria que la gente cree y si se solidarizara con la comunidad trans, no formaría parte de esta serie", escribió un usuario en X.

Did he know who Jk Rowling was before signing onto Harry Potter series or he just doesn’t care and wanted the money? This is not the win people think it is and if he stood in solidarity with trans community, then he wouldn’t be apart of this show. — Ayman ☭ (@GuyWhoConquers) May 1, 2025

"No tengo nada en contra de él, pero si realmente apoya los derechos de las personas trans debería retirarse de la serie, es lo correcto, por favor no hagáis que una rica retrógrada sea más rica", reza otro post. "Pero él seguirá cobrando ese dinero de Harry Potter", se puede leer en otra publicación.

Nothing against him, but if he really supports trans rights he should drop out of the show, it's the right thing to do, please don't make a rich retrograde richer — Yorch 🇵🇸 (@el_yorch00) May 1, 2025

But he will still cash that Harry Potter money....... — 🦋Grey Angel🦋 (@GreyAngelll) May 1, 2025

Según HBO, los libros se convertirán en "una serie de una década de duración, producida con el mismo cuidado, amor y nivel épico que han definido a esta franquicia global". La ficción contará con "un nuevo elenco que liderará una nueva generación de fans", y será "fiel a los libros originales".