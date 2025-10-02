Margot Robbie, confirmada para Piratas del Caribe 6

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Piratas del Caribe volverá con una sexta entrega que podría contar de nuevo con Johnny Depp como el taimado capitán Jack Sparrow. Jerry Bruckheimer, el productor de la exitosa franquicia ha asegurado ahora que Margot Robbie continúa estando involucrada en la taquillera saga.

"Continúa involucrada", afirmó Bruckheimer a The Wrap sobre la implicación de Robbie en el proyecto, y mencionó de paso que Ted Elliott, guionista de la saga, está trabajando en el libreto de Piratas del Caribe 6. Sin embargo, aclaró que no avanzarán hasta estar plenamente satisfechos con la historia.

"Hubo un momento en el que tuvimos dos guiones, pero uno lo descartamos y nos decantamos por el otro... [Elliott] trabajó en él, y hemos incorporado a alguien más para completar los espacios en blanco", explicó, sin entrar en más detalles al respecto, el productor de títulos adrenalínicos como F1 con Brad Pitt o las franquicias Top Gun y Dos policías rebeldes.

En cuanto a la posibilidad de que Depp regrese para encarnar nuevamente al taimado capitán de la Perla Negra, Bruckheimer se mostró optimista: "Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté escrito en el libreto".

Hace tan solo unos días, Keira Knightley, quien interpretó a Elizabeth Swann desde la primera entrega de Piratas del Caribe en 2003 hasta La venganza de Salazar en 2017, donde tuvo un pequeño cameo, aseguró que el equipo de la sexta entrega no había contactado con ella. "No, no ha habido conversaciones", respondió a Entertainment Tonight sobre su posible regreso al papel.

Pero también reconoció tener dudas acerca de cómo podría retomar la saga la historia de su personaje: "¿Qué pasó con ella? Fue hace tanto tiempo que no recuerdo muy bien cómo acabó ella, así que no sé cómo debería continuar. Debería ser una pirata, ¿no?"

Por otra parte, la primera vez que se anunció el spin-off de Piratas del Caribe con Robbie como protagonista fue en junio de 2020, en plena pandemia, con Christina Hodson, que ya trabajó con la actriz en Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), como responsable del guion. Tras los vanos intentos de sacarla adelante, en 2022, la estrella de Barbie, cinta que protagonizó con Ryan Gosling, quien saltará al universo Star Wars en Starfighter, filme que verá la luz el 28 de mayo de 2027, llegó a creer que posiblemente el proyecto no viese la luz.

"Supongo que no la quieren hacer", le dijo entonces a Vanity Fair. Pero las palabras de Bruckheimer confirman que, con Robbie todavía vinculada, el spin-off no se encuentra finalmente en aguas estancas pese a los rumores que indicaban lo contrario.