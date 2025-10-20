Primer vistazo al ¿nuevo? callejón Diagon de la serie de Harry Potter

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Tras la reciente filtración del rodaje que adelanta la aparición del temible Lord Voldemort, llega ahora el primer vistazo al emblemático callejón Diagon levantado para la serie de Harry Potter que prepara HBO Max. Las imágenes muestran un diseño reconocible respecto a la adaptación cinematográfica de la obra de J.K. Rowling... aunque el autor de las fotografías promete que hay sorpresas y zonas completamente diferentes.

Recogidas por The Sun en uno de los sets construidos en Reino Unido, las instantáneas muestran que el nuevo callejón Diagon conserva el aire decimonónico visto en los largometrajes, aunque modifica cartelería, distribución de fachadas y, sobre todo, la escala vertical del conjunto.

La persona que tomó las fotos ha explicado en el tabloide británico que "hay toda una parte nueva que no estaba en las primeras películas" y que "es completamente diferente y tiene un aire distinto": "La calle tiene dos niveles y la tienda de varitas es un poco distinta, pero la principal diferencia está en el banco. La tienda de bromas está en otro lugar y no se parece en nada a la original".

Better look at Diagon Alley in the HARRY POTTER TV series pic.twitter.com/lg7SaQM3lu — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 18, 2025

El Callejón Diagon concentra establecimientos clave para el alumnado de Hogwarts como Ollivanders, El Emporio de la Lechuza, Sortilegios Weasley, Flourish & Blotts o el Banco de Gringotts, además de ser donde Harry compra su primera varita y conoce usos y normas de su nueva realidad. Más tarde, será escenario de tramas relacionadas con el oro de los Potter y con el propio pasado de Voldemort.

Warner Bros. y HBO han definido la serie como una adaptación "fiel" a las novelas de J.K. Rowling que se desarrollará a lo largo de una década, con una temporada por libro. El estreno del primer curso está previsto para 2027 en HBO Max, con Francesca Gardiner (Succession) como showrunner y Mark Mylod (El menú) como director de varios episodios y productor ejecutivo. Rowling también produce junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.

El reparto del trío protagonista lo encabezan los debutantes Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, mientras que en el cuerpo docente y figuras clave del colegio se suman intérpretes como John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Entre los últimos fichajes confirmados se encuentran Warwick Davis, que volverá a ponerse en la piel del profesor Filius Flitwick, a quien dio vida en la saga de películas, Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephenscomo Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durdencomo como la profesora Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook, el duende que trabaja en el Banco de Gringotts.

Completan el reparto Tristan y Gabriel Harland, que darán vida a los gemelos Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.