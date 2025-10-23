VÍDEO: Confirmado en la serie de Harry Potter otro personaje de los libros que no apareció en las películas - WARNER BROS.

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el reciente primer vistazo al nuevo callejón Diagon y a las fotos que apuntan a la temprana aparición de Lord Voldemort, desde el rodaje de la serie de Harry Potter llega ahora la confirmación de que el proyecto contará con un personaje de los libros ausente en la saga cinematográfica. Dedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix, se suma a la incorporación de otros secundarios recuperados del material original y refuerza la promesa de una adaptación minuciosa de la obra de J.K. Rowling.

El metraje que se ha viralizado en redes sociales muestra a un mago encaramado a una azotea, varita en alto, en medio de una celebración nocturna por la derrota de Lord Voldemort. La escena remite al arranque de las novelas, donde la historia abre con una jornada de júbilo en el mundo mágico tras el fracaso del Señor Tenebroso, una imagen que la primera película apenas esbozó con referencias y sin una secuencia de celebración en calles y tejados.

Por la descripción de los libros, todo apunta a que el mago es Dedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix, aquel entusiasta al que la profesora McGonagall menciona cuando alude a los festejos desmedidos de la comunidad mágica tras la caída del que no debe ser nombrado: "Estrellas fugaces en Kent, apuesto a que fue Dedalus Diggle. Nunca tuvo mucho sentido común".

Thanks to this video, we now have a better idea of the scene that was filmed yesterday in Skipton for the new Harry Potter series



"Shooting stars down in Kent. I'll bet that was Dedalus Diggle. He never had much sense." - Minerva McGonagall



There is not much doubt that this is… pic.twitter.com/KnA5GbljL6 — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) October 22, 2025

Dedalus Diggle es un personaje con muy poco peso en la saga literaria de Rowling. Se le menciona por primera vez en La piedra filosofal como posible autor de las famosas "estrellas fugaces" de Kent en plena noche de celebraciones, y Harry recuerda que le hizo una reverencia en una tienda mucho antes de conocer oficialmente el mundo mágico. Su papel más destacado no llegará hasta Las reliquias de la muerte, cuando se encarga de escoltar a los Dursley lejos de Privet Drive.

Las imágenes encajan con otras filtraciones de las últimas semanas que mostraban grabaciones en localizaciones inglesas caracterizadas como Godric's Hollow y que sugerían que la producción también recreará, por fin, el asesinato de Lily y James Potter y la caída de Voldemort en la noche del 31 de octubre de 1981.

Desde su anuncio oficial, Warner Bros. Discovery y HBO han insistido en que se trata de una adaptación fiel y de largo recorrido, con una temporada por libro y un plan a diez años. El estreno del primer curso está previsto para 2027 en HBO Max, con Francesca Gardiner (Succession) como showrunner y Mark Mylod (El menú) como director de varios episodios y productor ejecutivo. Rowling también produce junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.

El reparto del trío protagonista lo encabezan los debutantes Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, mientras que en el cuerpo docente y figuras clave del colegio se suman intérpretes como John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Entre los últimos fichajes confirmados se encuentran Warwick Davis, que volverá a ponerse en la piel del profesor Filius Flitwick, a quien dio vida en la saga de películas, Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como la profesora Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook, el duende que trabaja en el Banco de Gringotts.

Completan el reparto Tristan y Gabriel Harland, que darán vida a los gemelos Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.