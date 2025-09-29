J.K. Rowling va con todo contra Emma Watson: "Ignora lo ignorante que es"

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling ha atacado duramente Emma Watson, la actriz que dio vida a Hermione Granger en la adaptación cinematogáfica de la saga. "Tiene tan poca experiencia en el mundo real que ignora lo ignorante que es", afirma la autora una extensa declaración sobre X en la que responde a Watson después de que esta expresara en una entrevista su "más profundo deseo" de que se le permitiera separar su relación con la autora de sus opiniones opuestas sobre los derechos de las personas trans.

Rowling, una firme defensora de las políticas antitrans en el Reino Unido, ha sido criticada públicamente en numerosas ocasiones por sus ideas políticas, especialmente por el trío protagonista de las ocho películas de Harry Poatter: Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, quienes han expresado su apoyo a la comunidad trans.

En una entrevista en un podcast, la semana pasada Watson quiso tender una mano a la concordia afirmó que no existe ningun mundo en el que pueda "cancelar" a Rowling y expresando su deseo de retomar "su relación anterior". "Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión", señalaba la actriz.

Un ofrecimiento de paz que Rowling ha replicado cargando duramente contra Watson en un comunicado que también puede aplicar al resto de actores de la saga que la han criticado durante estos años por su postura sobre la comunidad trans.

"No tengo derecho a la aprobación eterna de ningún actor que haya interpretado un personaje que yo haya creado. Esa idea es tan absurda como consultar con mi jefe a los 21 años qué opiniones debería tener ahora. Emma Watson y sus coprotagonistas tienen todo el derecho a abrazar la ideología de identidad de género. Tales creencias están legalmente protegidas, y no quisiera ver a ninguno de ellos amenazado con perder su trabajo, ser agredido o morir por ello", inicia su texto Rowling.

En este punto la escritora se dirige expresamente a Watson y Radcliffe que "han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua asociación profesional les otorga un derecho -o incluso la obligación- particular de criticarme a mí y a mis opiniones en público". Denuncia que ambos actores han seguido "asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé", años después del final de Harry Potter.

"Cuando conoces a alguien desde que tenía diez años, es difícil desprenderse de cierta actitud protectora", dijo Rowling, quien explicó que no fue hasta hace muy poco que logró "deshacerse del recuerdo de aquellos niños" y recordó que durante años ha "rechazado repetidamente invitaciones de periodistas para comentar específicamente sobre Emma". En el punto álgido de las amenazas de muerte, violación y tortura que recibió Rowling reveló que "Emma le pidió a alguien que me pasara una nota escrita a mano, que contenía una sola frase: 'Siento mucho lo que estás pasando'". La autora matizó esta afirmación afirmando que Watson tiene su número de teléfono.

Tras afirmar que Watson "tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es", Rowling recuerda que, a diferencia de la actriz ella "no era multimillonaria a los catorce años" sino que "Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma".

Después, tras defender sus creencias antitrans hablando de las habitaciones mixtas en hospitales públicos o los vestuarios mixtos en las piscinas municipales, Rowling hace referencia específicamente a las últimas declaraciones de Watson: "La gran ironía es que, si Emma no hubiera decidido en su última entrevista declarar que me ama y me aprecia -un cambio de táctica que sospecho que ha adoptado porque se ha dado cuenta de que condenarme a viva voz ya no está tan de moda como antes-, quizá nunca habría sido tan honesta".

"Emma tiene la libertad, con razón, de discrepar conmigo y, de hecho, de expresar sus sentimientos sobre mí en público, pero yo tengo el mismo derecho y finalmente he decidido ejercerlo", concluye la autora.

ANTES, UNAS RISAS

Este duro comunicado de Rowling llega tan solo horas después de que aplaudiera un vídeo parodia de Emma Watson, dejado así clara su opinión sobre los comentarios que la actriz de Harry Potter hizo recientemente a propósito de su relación con ella. Watson aseguró en el pódcast 'On Purpose' de Jay Shetty que, a pesar de estar en total desacuerdo con las polémicas opiniones de la autora sobre las personas transgénero, es incapaz de "cancelarla".

Rowling retuiteó un vídeo publicado vía X en el que la cómica conocida como Intel Lady imitaba a Watson en su paso por el pódcast. "Ya echo de menos a la Angela Rayner de @intel_lady pero estoy aquí para TODAS las parodias", escribió la autora.

Durante la entrevista en el pódcast de Jay Shetty, la actriz expresó su agradecimiento a la autora de Harry Potter por haber creado a Hermione, personaje a quien Watson encarnó durante una década en la saga de películas. Además, aseguró que, a pesar de no estar de acuerdo con ella, "no hay ningún mundo en el que pueda cancelarla". "Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y sentir el amor, el apoyo y las opiniones que siento signifique que no pueda apreciar y valorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales", reflexionó.

Ya en 2020, Watson expresó su desacuerdo con los comentarios de Rowling. "Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que se les cuestione constantemente o se les diga que no son quienes dicen ser. Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo los vemos, los respetamos y los amamos por quienes son", aseguró la actriz en sus redes sociales. La autora respondió diciendo que no perdonaría a Watson y a Daniel Radcliffe, actor que da vida a Harry Potter en las películas, por mostrarse en desacuerdo con ella.

La saga de novelas escrita por Rowling volverá a adaptarse, esta vez en forma de serie, gracias a la ficción que prepara HBO y que actualmente se está rodando en Reino Unido. Rowling colabora en el proyecto, que podría ver la luz a principios de 2027, como productora ejecutiva.