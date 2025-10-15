Keira Knightley confirma lo que todo el mundo pensaba de ella y Natalie Portman

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

En 1999, cuando solo tenía 12 años, Keira Knightley interpretó a Sabé, una de las doncellas y dobles de la princesa Amidala en el Episodio I de Star Wars. Ahora, la actriz protagonista de la saga Piratas del Caribe o cintas como Orgullo y prejuicio o Begin Again ha recordado su paso por La amenaza fantasma y admite que, desde entonces, los fans la confunden constantemente con Natalie Portman.

"Mucha gente piensa que soy Natalie Portman", afirmó Knightley a Hits Radio UK. "Me dicen: 'Creo que es fantástico', ¡y hasta me dan las gracias por eso! Y yo, lógicamente, les contesto: 'De nada'", añadió la actriz, con un alarde de humor y reflejando que no le molesta.

Al fin y al cabo, en La amenaza fantasma, Knightley interpretó la doncella que fingía ser la reina Amidala, mientras que Portman encarnaba a la verdadera Padmé. Cabe destacar que, a Portman, tal y como revela el medio, también la confunden todo el tiempo con Knightley. "Es muy halagador", confesó la actriz durante una entrevista con Vanity Fair en 2024.

Knightley fue una de las actrices más famosas durante la década del 2000 y se granjeó un nombre en la industria de Hollywood, participando en títulos como Love Actually, la saga de Piratas del Caribe, donde interpretó junto a Johnny Depp el papel de Elizabeth Swann, o Quiero ser como Beckham.

Esta última, estrenada en 2002, continúa siendo uno de los títulos de la actriz que más calan entre sus fans y por el cual la reconocen mayormente los niños, como ella misma reconoce. "Creo que Quiero ser como Beckham, porque trata de chicas que juegan al fútbol. Y sí, en realidad eso resulta encantador. [Si se me acerca una niña] vestida completamente con uniforme de fútbol, pienso: 'Sé perfectamente cuál es'. Las niñas que juegan al fútbol todavía se me acercan y me lo dicen, y eso me parece increíble", aseguró.

Pero Knightley y Portman no son las únicas estrellas de Hollywood a las que los fans confunden con otra celebridad. Por ejemplo, muchas personas, al ver a Mark Wahlberg, creen que es Matt Damon, mientras que el protagonista de la saga Bourne considera a Jesse Plemons su doble, aunque también equivocan bastante a menudo a Dermot Mulroney con Dylan McDermott y a Glen Powell (Top Gun: Maverick) con Justin Hartley, protagonista de la serie This Is Us.