James Gunn celebra el cumpleaños del Joker... ¿con su llegada al DCU?

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

El Joker, uno de los villanos más reconocidos de toda la cultura pop, acaba de cumplir 84 años. La primera vez que el personaje apareció en los cómics de DC fue en 1940 en el nº1 de la serie de grapas Batman. Un hito que James Gunn, nuevo copresidente de DC Studios junto a Peter Safran, ha querido conmemorar.

El creativo publicó en sus redes sociales la legendaria ilustración en la que se ve al Príncipe Payaso del Crimen. "Hoy, en 1940, el Joker hizo su primera aparición en BATMAN número 1, creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson", señala Gunn en el texto que acompaña a la imagen.

Esa frase no ha pasado desapercibida. Y es que Gunn ha optado por poner en primer lugar el nombre de Finger, que durante mucho tiempo fue ignorado en la creación del mismísimo Batman. Por fortuna, con el paso del tiempo se le acreditó debidamente. Y los fans de DC han querido agradecer al ejecutivo que no se olvidara de él.

Además, dado que el nuevo Universo DC de Gunn y Safran está a punto de dar el pistoletazo de salida, hay muchos fans soñando con una posible nueva versión del villano en la gran pantalla. La franquicia tiene programada la primera película de Batman, que se titulará The Brave and the Bold, como parte de su Capítulo 1: Dioses y Monstruos.

Todavía no se ha dado a conocer la fecha de estreno ni, tan siquiera, el actor que dará vida al nuevo Caballero Oscuro. Pero no sería descabellado que Gunn y Safran opten por incluir al Joker en el filme. Y es que, sin ir más lejos, ya han confirmado que Lex Luthor, el gran villano de Superman, aparecerá en la película del Hombre de Acero que se estrena en 2025.

Por el momento, DC va a estrenar Joker: Folie à Deux este mismo año. La cinta, secuela del filme de 2019, vuelve a estar protagonizado por Joaquin Phoenix, que ganó el Oscar por el papel. Junto a él estará Lady Gaga, que debutará como Harley Quinn. Su estreno está previsto para el 4 de octubre de 2024.