MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

La última aparición de Michael Keaton como Batman en la gran pantalla fue el pasado año en The Flash. Tras su papel en la cinta protagonizada por Ezra Miller, el actor, que estrenará el 6 de septiembre de 2024 Beetlejuice 2, ha abordado la posibilidad de volver a encarnar al caballero oscuro.

Uno de los grandes alicientes de la película dirigida por Andy Muschietti fue ver de nuevo a Keaton enfundado en el traje del vigilante de Gotham. Desde entonces, son muchos los que se preguntan si el actor encarnará al personaje creado por Bob Kane y Bill Finger en algún otro proyecto.

Para responder a tan intrigante cuestión, nada mejor que el propio Keaton. El intérprete, que estuvo nominado en 2015 al Oscar a mejor actor por su papel en Birdman, confesó que no se cierra en banda ante la posibilidad de interpretar nuevamente a Batman.

Pero que pueda meterse de nuevo en el pellejo de Bruce Wayne tendrían que las circunstancias correctas. Y es que, según él mismo reconoció en declaraciones a Happy Sad Confused, "todo depende de otras cosas". La respuesta ofrecida por Keaton parece insinuar que pese al batacazo de The Flash en la taquilla o la cancelada cinta de Batgirl, no implica que no pueda seguir interpretando al caballero oscuro en el futuro.

Sin embargo, también confesó que, aunque abierto a interpretarlo, tampoco le quita el sueño no poder hacerlo. "No pienso mucho en eso. Pero nunca digas nunca, no creo. Todo depende de otras cosas", aseguró; este enfoque de Keaton parece inequívoco, puesto que han pasado casi 30 años desde que interpretase bajo las órdenes de Tim Burton al caballero oscuro en Batman Vuelve hasta The Flash con Muschietti tras las cámaras.

Curiosamente, el actor estadounidense volvía a reencontrarse en la pasada gala de los Oscar con Danny DeVito, quien interpretó al Pingüino en la secuela de Batman. DeVito acudió acompañado por su compañero de reparto en Los gemelos golpean dos veces, Arnold Schwarzenegger para presentar los premios de mejores efectos especiales y montaje.

Fue allí donde ambos recordaron que habían sido derrotados por el cruzado de la capa, con la salvedad de que el protagonista de la saga Terminator, no se enfrentó al de Keaton, sino al de George Clooney en la fallida cinta de Joel Schumacher, Batman y Robin, donde interpretó al villano Mr. Freeze.