Marvel y Sony preparan dos sagas de Spider-Man tras No Way Home: ¿Peter Parker vs Miles Morales?

Sony y Marvel preparan dos sagas de Spider-Man tras No Way Home con Peter Parker y Miles Morales

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Cada vez hay más indicios que indican lo que ya llevan mucho tiempo apuntando los rumores: que Spider-Man 3 No Way Home será la puerta de acceso al Multiverso, no sólo dentro del Universo Marvel, sino del Spiderverse de Sony. Las últimas informaciones apuntan a que el estudio está planeando dos franquicias separadas del Hombre Araña. Por un lado, la de Peter Parker, y por otro, la protagonizada por Miles Morales.

Según informa That Hashtag Show, muchos de los rumores que circulan sobre Spider-Man 3 y el Multiverso son ciertos, refiriéndose a la más que posible participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire, y a la presentación de Miles Morales. De hecho, Sony planea dividir el Spdierverse en dos franquicias por varios motivos.

Por un lado, el acuerdo entre Sony y Marvel ha resultado muy beneficioso para ambas partes: tras recaudar 880 millones de dólares en taquilla con Homecoming y más de 1.100 millones con Lejos de casa, se espera que No Way Home sea otro éxito de taquilla. Eso quiere decir que ambas compañías querrán alargar la historia de Peter Parker de Tom Holland todo lo posible. El problema es que el actor ya tiene 25 años, y no podrá interpretar a la versión joven del trepamuros para siempre.

Por otro lado, el director de la trilogía de Spider-Man, Jon Watts, pronto comenzará a trabajar en la nueva adaptación de Los 4 Fantásticos, lo que dificulta una cuarta aventura en solitario con Holland como protagonista, al menos a corto plazo.

Según el medio, esto ya se tuvo en cuenta la polémica renovación del acuerdo entre Sony y Marvel que tuvo lugar en verano de 2019, donde el futuro de Spider-Man en el UCM fue incierto durante unos meses. De este modo, No Way Home configurará de manera paralela el futuro del Hombre Araña en el UCM, mientras planta la semilla de la franquicia paralela, protagonizada por Miles Morales.

PETER Y MILES

Citando "fuentes fiables" el periodista señala que la intención de Sony es continuar por un lado la historia del Peter Parker de Tom Holland, explorando sus años en la universidad, mientras por el otro desarrolla el personaje de Miles Morales, de cara a un futuro más amplio como miembro de los Jóvenes Vengadores (Young Avengers).

Por último, el articulo también revela que Sony ya estaría trabajando en la supuesta Spider-Man 4 de Miles Morales, que podría empezar a filmarse justo después del rodaje de No Way Home. Aunque el propio medio señala que esto, por el momento, no es más que un rumor.

La conclusión es que Marvel y Sony planean expandir el Spiderverse de varias maneras, con futuros crossovers entre ambos personajes, sin olvidar que cada uno tiene que configurar su propia marca, bien diferenciada, con nuevos guionistas y directores ahora que el tiempo de Jon Watts al frente de la franquicia arácnida está próximo a su fin.