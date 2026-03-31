20 Películas Y Series Perfectas Para Semana Santa Y Dónde Verlas - ICON PRODUCTIONS/CONTACTO

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Desde la épica del Ben-Hur de William Wyler hasta la desternillante La vida de Brian de los Monty Python, pasando por la más reciente serie The Chosen (Los Elegidos), los relatos bíblicos han alimentado los guiones de producciones de muy distinta índole. Y la Semana Santa se presenta como el momento perfecto revisitar estos títulos.

Tanto superproducciones que se han convertido ya en clásicos imprescindibles como cine español o cintas de animación tienen cabida en esta lista que abordan la vida de Jesús de Nazaret desde perspectivas de lo más variadas.

A continuación, repasamos 20 títulos, concretamente 17 películas y 3 series, perfectos para volver a disfrutar (o descubrir) en estos días de Semana Santa.

QUO VADIS (1951)

Disponible para alquilar en Prime Video y Rakuten TV.

Robert Taylor y Deborah Kerr protagonizaron en 1951 esta cinta sobre el regreso a Roma del general Marco Vinicio y su romance con Ligia. Una suerte de historia amorosa shakespeariana, entre una cristiana y un pagano, enmarcada en el auge del cine épico hollywoodiense de la época y las películas históricas con tendencia a ambientar sus historias en el Antiguo Imperio Romano.

LA TÚNICA SAGRADA (1953)

Disponible para alquilar en Prime Video.

Richard Burton, Jean Simmons y Victor Mature encabezan el reparto de esta película de los años 50 adscrita al género de cine épico. Una cinta que relata el triángulo amoroso protagonizado por Marcelo, Diana y Calígula que acabaría ganando dos premios Oscar: a la mejor dirección artística y al mejor vestuario.

MARCELINO, PAN Y VINO (1954)

Disponible en abierto en Tivify, y en el catálogo de Movistar Plus+ y FlixOlé.

Dirigido por Ladislao Vajda, este drama costumbrista relata la historia de un niño huérfano que se hace amigo del Cristo que hay colgado en la pared. Un clásico del cine religioso que ha pasado de generación en generación poblando las parrillas de televisión en estas fechas (y en Navidad) que se llevó el Oso de Plata en el Festival de Berlín.

EL BESO DE JUDAS (1954)

Disponible en Movistar Plus+ y FlixOlé.

Otra gran aportación del cine español en esta lista viene de la mano de Rafael Gil, con un filme centrado en la figura de Judas Iscariote, a quien da vida Rafael Rivelles. Esta reinterpretación del pasaje de traición más recordado de la Biblia cuenta también en su reparto con Paco Rabal o Gérard Tichy, entre otros.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS (1956)

Disponible para alquilar en Apple TV, Prime Video, Rakuten TV y Google Play Movies.

Charlton Heston vuelve a hacerse presente con la adaptación del pasaje de Moisés y Los Diez Mandamientos que dirigió el legendario Cecil B. DeMille. Una colosal cinta de proporciones bíblicas: casi cuatro horas de duración.

BEN-HUR (1959)

Disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

William Wyler firmó una épica superproducción protagonizada por Charlton Heston, Stephen Boyd y Jack Hawkins que se alzó con nada más y nada menos que once premios Oscar. Una historia de dos viejos amigos enfrentados en la que nunca se llega a mostrar el rostro de Jesucristo, aunque su presencia marcará toda la vida de Judá Ben-Hur.

ESPARTACO (1960)

Disponible en SkyShowtime y Movistar Plus+.

En uno de los grandes papeles de su exitosa carrera, Kirk Douglas da vida a Espartaco en épica epopeya dirigida a hacer temblar los vastos cimientos del Imperio Romano liderando a la revolución de los esclavos. Un levantamiento que fue ganando nuevos adeptos conforme avanzaba y tenía un gran objetivo: llegar al sur de Italia para embarcarse hacia su hogar.

REY DE REYES (1961)

Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

Jeffrey Hunter se metió en la piel de Jesucristo en este épico largometraje bíblico dirigido por Nicholas Ray. Una cinta colosal sobre la historia de Jesús de más de dos horas y media de duración y que cuenta con una aportación española: Carmen Sevilla encarnando a María Magdalena.

BARRABÁS (1962)

Disponible para alquilar en Apple TV y Prime Video.

La película dirigida por Richard Fleischer muestra cómo fue la vida de Barrabás, el indultado por Poncio Pilato, después de la muerte de Jesucristo. Basada en la novela del premio nobel Pr Lagerkvist y protagonizada por Anthony Quinn como el criminal indultado y atormentado.

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (1964)

Disponible en FlixOlé.

El siempre interesante Pier Paolo Pasolini nos presentó la vida de Jesucristo en clave neorrealista en esta muy particular adaptación de los textos bíblicos. La película, protagonizada por Enrique Irazoqui como Jesucristo, logró tres nominaciones a los Oscar y se hizo con el Premio especial del jurado del Festival de Venecia.

LAS SANDALIAS DEL PESCADOR (1968)

Disponible para alquilar en Apple TV y Prime Video.

Anthony Quinn es también el protagonista del siguiente título en nuestra lista: Las sandalias del pescador. Una cinta dirigida por Michael Anderson y basada en la novela de Morris West en la que Quinn da vida a Kiril Lakota, un arzobispo ucraniano que en plena Guerra Fría viaja desde un gulags de Siberia hasta el Vaticano.

JESUCRISTO SUPERSTAR (1973)

Disponible para alquilar en Apple TV, Prime Video y Google Play Movies.

No todo es sangre, sudor y lágrimas en los designios del Señor. Así lo demostró en 1973 este popular musical de rock, basado en una obra teatral de Broadway tras su contundente éxito. Una historia que narra a través de temas musicales el relato de Jesús de Nazaret. Su calado en la cultura popular fue instantáneo y su banda sonora vendería millones de copias en todo el mundo.

JESÚS DE NAZARET (1977)

Disponible en abierto en Plex.

Aunque se trata de una miniserie de televisión y no una película, la obra de Franco Zeffirelli es quizás el mejor relato global del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. Robert Powell encabezó un reparto de muchos quilates que contó con nombres como los de Anthony Quinn, Laurence Olivier, Claudia Cardinale, James Earl Jones, Fernando Rey, Christopher Plummer o Ian Holm.

LA VIDA DE BRIAN (1979)

Disponible en Filmin y Movistar Plus+.

Los célebres Monty Python rindieron su particular homenaje a Jesús con una alocada comedia fiel al humor absurdo que encumbró a los talentosos británicos. La cinta narra las desventuras de Brian, un bebé que nace en Belén el mismo día que Jesucristo... con el que acabará compartiendo una vida paralela.

LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO (1988)

Disponible para alquilar en Apple TV, Prime Video y Google Play Movies.

Willem Dafoe encarnó a Jesús de Nazaret en esta película dirigida por Martin Scorsese, que narra desde sus días como carpintero en Judea hasta su crucifixión. Basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis y con un guion a cargo de Paul Schrader, le valió a Scorsese la nominación al Oscar a mejor dirección.

EL PRÍNCIPE DE EGIPTO (1998)

Disponible en SkyShowtime y Movistar Plus+.

La Semana Santa es también un tiempo de vacaciones en el que no podemos olvidarnos de los más pequeños. Pensando en ellos incluímos en la lista El príncipe de Egipto, la historia de Moisés que fue la primera película de animación tradicional producida y distribuida por Dreamworks, la productora creada por Steven Spielberg.

LA PASIÓN DE CRISTO (2004)

Disponible en Netflix.

La más descarnada adaptación de los últimos días de Jesucristo nos la presentó Mel Gibson en la cinta protagonizada por Jim Caviezel como Cristo y Monica Bellucci como María Magdalena. Rodada en latín y en arameo, y proyectada en todo el mundo en versión original por deseo del director, la película despertó no poca polémica por la crudeza de sus imágenes y su violencia explícita.

Gibson ya prepara la secuela que, titulada La resurrección de Cristo, será dividida en dos partes y su primera entrega llegará en la Semana Santa de 2027.

ÚLTIMOS DÍAS EN EL DESIERTO (2015)

Actualmente no está disponible en ninguna plataforma.

En este drama religioso dirigido por Rodrigo García, Ewan McGregor se pone en la piel de Jesús quien, en medio del desierto, fatigado y víctima de alucinaciones, tiene un encuentro con el Diablo.

LOS ELEGIDOS (2017)

Disponible en Prime Video, Movistar Plus+ y Acontra Plus.

La serie, que cuenta con cinco temporadas y 40 episodios, recrea la vida de Jesús de Nazaret a través de las personas que interactuaron con él: desde sus discípulos hasta los gobernantes romanos, pasando por la gente de a pie que se cruzó en su camino. Creada por Dallas Jenkins, la ficción estrenó su primera temporada en 2017.

LA CASA DE DAVID (2025)

Disponible en Prime Video.

Creada por Jon Erwin, la serie sigue a David, un pastor marginado que es ungido como segundo rey cuando el poderoso rey Saúl cae víctima de su propio orgullo. La ficción, que ya cuenta con dos temporadas, está protagonizada por Michael Iskander y cuenta en su reparto con Stephen Lang (Avatar) y Ayelet Zurer (Daredevil: Born Again).