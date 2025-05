Primer teaser de La resurrección de Cristo de Mel Gibson

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

La esperada secuela de La resurrección de Cristo de Mel Gibson sigue adelante, ahora en colaboración con un gran estudio, Lionsgate, que ha anunciado un el acuerdo para la distribución del filme publicando un teaser de 20 segundos del filme.

El breve clip, publicado por la cuenta oficial de Lionsgate en X, supone que el primer adelanto de la película de Gibson, aunque solo se trate una imagen animada del título con algo de música no ofreciendo más detalles sobre la producción de la secuela.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST - coming soon. pic.twitter.com/DXARSRjull