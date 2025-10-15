Mel Gibson ya tiene a su nuevo Jesucristo para la secuela de La pasión: La resurrección de Cristo - ICON PRODUCTIONS

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

La resurrección de Cristo arrancó su filmación la semana pasada en los estudios Cinecittà de Roma, con su elenco principal completamente renovado. Mel Gibson ha fichado a dos estrellas para asumir los roles de Jesús y María Magdalena en la cinta, los cuales fueron interpretados por Jim Caviezel y Mónica Bellucci en La pasión de Cristo, estrenada en 2004.

Se trata, según recoge Variety, del actor finlandés Jaakko Ohtonen (The Last Kingdom) y de la actriz cubana Mariela Garriga (Cuando nadie nos ve). Según una fuente cercana a la producción, la decisión se debe al envejecimiento de los actores de la película original, estrenada ya hace más de 20 años, puesto que, evidentemente, la continuación transcurre tan solo tres días después de la crucifixión de Cristo.

"Tenía sentido escoger de nuevo a todo el elenco. Habrían tenido que recurrir al CGI y otros efectos digitales -como el rejuvenecimiento de los actores-, lo cual habría sido muy costoso", explicó la fuente.

De este modo, además de Ohtonen y Garriga, quien también participó en las dos últimas entregas de Misión Imposible con Tom Cruise, la actriz polaca Kasia Smutniak (Domina) toma el relevo de Maia Morgenstern como María, y Pierluigi Pasino (La ley de Lidia Pöet) interpretará a Pedro, mientras que Riccardo Scamarcio (Desaparecidos en la noche) será Poncio Pilatos. Además, Rupert Everett (Napoléon) tendrá un pequeño, aunque importante, papel en el filme.

Estrenada en 2004, La pasión de Cristo, que también se filmó en Cinecittà y centraba su trama en las últimas 12 horas de Jesucristo antes de ser crucificado, se convirtió en una de las cintas independientes más taquilleras de todos los tiempos, amasando en todo el mundo 610 millones de dólares.

Dicho esto, cabe recordar que Caviezel, quien tiene actualmente 57 años, insinuó el pasado abril en el pódcast Arroyo Grande que estaba dispuesto a interpretar de nuevo a Cristo en la secuela de Gibson. La resurrección de Cristo, dirigida por Gibson y coescrita junto a Randall Wallace (Braveheart), también se filmará en la antigua ciudad de Matera, ubicada en el sur de Italia.

Se espera que también se ruede en otros lugares de la zona, como Ginosa, Altamura y Gravina Laterza. Gibson también ejerce, junto a Bruce Davey, como productor de la película, que llegará a los cines dividida en dos entregas: la primera, el 26 de marzo de 2027, y la segunda, el 6 de mayo de 2027.