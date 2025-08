Mel Gibson divide La resurrección de Cristo en dos películas que ya tienen emblemáticas fechas de estreno

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el breve teaser que informó de la colaboración de Lionsgate con Mel Gibson en la producción de La resurrección de Cristo, acaba de confirmarse que la secuela de La Pasión de Cristo llegará a los cines en dos partes. No habrá que esperar mucho entre ambos estrenos, pues aterrizan en salas el 26 de marzo de 2027 y el 6 de mayo de 2027.

Como ocurrió con la publicación en X que desveló su asociación con Icon Productions, la productora de Gibson, Lionsgate vuelve a recurrir a la red social para anunciar las fechas de estreno. Estas coinciden, respectivamente, con el Viernes Santo y con el Día de la Ascensión.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST Parts One and Two - coming to theaters Spring 2027.



PART ONE

Good Friday - March 26, 2027



PART TWO

Ascension Day - May 6, 2027 pic.twitter.com/0TzQgzahd3