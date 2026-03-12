Spielberg pone el foco en el caso Roswell en el nuevo tráiler de El día de la revelación

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Steven Spielberg pone encima de la mesa el incidente Roswell, el caso ovni más famoso de la historia, en el nuevo tráiler de El día de la revelación. La nueva película del icónico cineasta se estrenará en cines el 12 de junio y su pondrá su regreso a un género que ya visitó en cintas míticas como Encuentros en la tercera fase, E.T. o La guerra de los mundos.

"He robado secretos, datos que me pagaban por proteger". Con esta confesión del personaje encarnado por Josh O'Connor arranca el nuevo y muy revelador adelanto de la película, de casi tres minutos de duración, en el que el joven está decidido a sacar a la luz secretos que pondrían patas arriba el orden mundial.

Seguidamente, este avance muestra al personaje de Emily Blunt, presentadora del tiempo en una televisión estadounidense, sufriendo un colapso en directo. Después de quedarse completamente en blanco, empieza a emitir unos extraños sonidos. "¿Entiendes lo que dice? Yo... sí", le confiesa el personaje de O'Connor a su pareja.

En el tráiler, Steven Spielberg sugiere que El día de la revelación podría inspirarse en sucesos reales al vincular la cinta con el famoso caso Roswell. Este incidente hace referencia a lo ocurrido en 1947 en la localidad de Roswell, en Nuevo México, cuando se encontraron restos de un OVNI que el ejército estadounidense explicó como un globo meteorológico.

Mientras el avance muestra imágenes en blanco y negro del suceso y de los supuestos restos recuperados, la narración parece insinuar que la versión oficial ocultó la verdad, apuntando a la posibilidad de que realmente se tratara de un encuentro con vida extraterrestre. "Estos 79 años de terror y mentiras deben terminar", esta frase pronunciada por el personaje de Colman Domingo refuerza la idea de que el filme planteará una solución definitiva sobre lo ocurrido hace ya casi ocho décadas.

El día de la revelación cuenta con un guion de David Koepp, cuyo trabajo previo con el legendario director incluye los guiones de Parque Jurásico, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En conjunto, estos títulos han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Koepp también es responsable del guion de Jurassic World: El renacer, estrenada en 2025.

Consagrado como el director más taquillero de toda la historia, Steven Spielberg ha estado al frente de auténticos fenómenos cinematográficos como Tiburón, E.T. el extraterrestre, la saga Indiana Jones y Parque Jurásico. Además de haber recibido incontables reconocimientos y galardones, es el ganador de tres Oscar, incluido el de mejor director y mejor película por La lista de Schindler, que recibió un total de siete estatuillas, y el de mejor director por Salvar al soldado Ryan.

La película está protagonizada por la ganadora de dos premios del Sindicato de Actores y nominada al Oscar Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), el ganador de un Emmy y un Globo de Oro Josh O'Connor (Rivales, The Crown), el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, la saga Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin), nominado en dos ocasiones al Oscar.