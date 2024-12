Los 10 grandes fiascos de taquilla de 2024

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Este 2024, los cines han acogido grandes estrenos como Del Revés 2, Deadpool y Lobezno o Gru 4, que han llevado a las salas a multitud de espectadores convirtiéndose en éxitos rotundos. Por contra, durante el año también han llegado a la cartelera otros aspirantes a taquillazos que han protagonizado sonoros batacazos.

Vistos los más de 1.600 millones de dólares que en 2019 recaudó el remake fotorrealista de El Rey León, Disney esperaba sumar con Mufasa otro título esta lista de las películas más taquilleras. Sin embargo, los 154 millones de dólares que el filme lleva recaudados se antojan cuanto menos escasos frente a las expectativas que la compañía había depositado en ella.

En todo caso, peor les ha ido a otras superproducciones. Esperadas secuelas, ansiados proyectos autorales, remakes de títulos de culto, villanos de comiqueros... Un poco de todo hay en la lista los 10 grandes descalabros taquilleros de este 2024.

MEGALÓPOLIS

La gran obra que Francis Ford Coppola llevaba tanto tiempo articulando tuvo un paupérrimo desempeño en su llegada a la cartelera. A pesar de su gigantesco presupuesto de 120 millones de dólares, la película únicamente consiguió recaudar 13,8 millones, consolidando al filme del director italoamericano como el mayor fracaso del año.

BORDERLANDS

A pesar de que otras adaptaciones de videojuegos hayan triunfado en la gran y pequeña pantalla, este filme ambientado en el mundo del 'shooter' de ciencia ficción no corrió la misma suerte. Eli Roth no logró (ni por asomo) rentabilizar los 120 millones de dólares con los que contó para la producción de la cinta, con un paso por cartelera que se saldó con 32,9 millones de recaudación.

ARGYLLE

Un reparto repleto de estrellas y un fin de semana sin grandes estrenos compitiendo por la atención de los espectadores no fueron suficientes para la nueva entrega de la franquicia Kingsman. Los 200 millones de dólares que Apple se gastó en el largometraje solo le valieron para conseguir 96 millones en su paso por salas. La compañía tampoco logró remontar el vuelo en verano con Fly Me to the Moon, largometraje cuya producción costó 100 millones y que recaudó 42 millones.

EL CUERVO

El remake de la película que mitificó la figura de Brandon Lee y despegó la carrera de Alex Proyas es uno de los grandes fracasos de este 2024. 24 millones de dólares recaudó en su paso por salas, una cifra decepcionante teniendo en cuenta los 50 millones con los que contaba de presupuesto y los rentables 93 millones que logró en taquilla su predecesora.

KRAVEN THE HUNTER

El Spiderverso dio por finalizada su andadura cinematografica con este filme, que costó alrededor de 110 millones de dólares y, por el momento, ha recaudado la cifra de 43 millones. No sería el primer fiasco del universo arácnido de Sony de este año, pues ya arrancó con el pie izquierdo con el estreno de Madame Web, que, gozando de un presupuesto de 80 millones, tan solo consiguió 100 millones en taquilla.

HERE (AQUÍ)

El público no ha respondido al nuevo proyecto de Robert Zemeckis, cuyo principal atractivo residía en el rejuvenecimiento de Tom Hanks y Robin Wright mediante IA y en su peculiar planteamiento formal. 13 millones de dólares lleva recaudados el filme, una cifra muy pobre para los 45 millones de presupuesto con los que se llevó a cabo.

HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CAPÍTULO 1

El ansiado western de Kevin Costner patinó en la llegada a los cines de su primera entrega, que se saldó con 38 millones de dólares. El mal desempeño de la cinta propició la cancelación del estreno de la segunda película, que ya estaba preparada para llegar a salas. En total, ambos largometrajes han costado 100 millones.

JOKER: FOLIE À DEUX

La esperada secuela de Todd Phillips no será olvidada por los fans de la primera película. El cambio radical de registro y la incorporación de Lady Gaga no calaron en el público y su desempeño en taquilla da buena cuenta de ello. 206 millones de dólares de recaudación que se quedaron cortos dados los 200 millones con los que se llevó a cabo la producción de la película y los 1.078 millones que amasó Joker.

FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX

George Miller regresó a la saga que le dio a conocer con la precuela de Mad Max: Fury Road. No corrió la misma suerte en esta ocasión para el filme protagonizado por Anya Taylor-Joy, cuya taquilla únicamente se saldó con 172 millones de dólares. Un absoluto fracaso para los 168 millones que costó y los 380 millones que recaudó su predecesora.

EL ESPECIALISTA

Emily Blunt, Ryan Gosling y uno de los directores de John Wick tras las cámaras no fueron suficientes para rentabilizar los 125 millones de dólares que costó este homenaje al cine de acción. En taquilla, tan solo se embolsó 181 millones que, aunque evidencien su fracaso, la colocan como una de las películas con mayor recaudación excluyendo franquicias, adaptaciones y cintas de animación... sacando a relucir la incapacidad de este tipo de filmes de llegar al gran público.