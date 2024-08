Primeras críticas de Borderlands: "Una porquería sin vida" y "un insulto para los fans"

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Llega a los cines Borderlands, la adaptación a la gran pantalla de la mítica y exitosa franquicia de videojuegos. Muchos han podido disfrutar ya del filme dirigido por Eli Roth (Hostel, Black Friday) tras su premiere en Los Ángeles. Y, con el estreno, han llegado sus primeras reacciones, en su mayoría, negativas.

La cinta está protagonizada por Cate Blanchett en el papel de Lilith, Jamie Lee Curtis como la científica Tannis, Jack Black, que pone la voz al robot Claptrap, Kevin Hart en el papel de Roland, la pequeña Arianna Greenblatt, que da vida a Tina Chiquitina, Florian Munteanu como su protector y Edgar Ramirez, que encarnará a Atlas.

"Borderlands es un desastre. Llena de todos los clichés que puedas imaginar, esta película cambia el caos y la imaginación del videojuego por una porquería sin vida, sin gracia y visualmente repugnante con unos personajes molestos y un elenco sin un ápice de química", apuntó en X el crítico Adriano Caporusso.

El reportero Edgar Ortega aseguró que "Borderlands es como lo que un ejecutivo desfasado piensa sobre lo que son los 'niños guays'. No hay ni un solo personaje que tenga un momento serio, solo chascarillos desagradables que caducan tan pronto como salen de las bocas de los actores. No es que de ser mala sea buena, simplemente es un desastre".

"Vaya, os puedo decir que ya he visto #BorderlandsMovie y que es realmente mala", aseguró el reportero Matthew Simpson, que dice intentó disfrutarla "pero la mezcla de una mala trama, las malas actuaciones y el paisaje hacen que luzca como una producción cara y barata, convirtiéndola en un absoluto fracaso".

La crítica de la web especializada Rotten Tomatoes, Lucy Buglass, ha sido más dura incluso con la cinta: "Ya han levantado el embargo y tengo una crítica extensa que llegará después de tomarme un café mañanero enfadada pero sí, lo habéis adivinado, #Borderlands es un caos". "Vaga, sin gracia, un insulto para los fans de los videojuegos y no ofrece nada para la gente que llega nueva. No había odiado tanto una película desde Vice", sentenciaba Buglass.

"#Borderlands es imposible de ver. Un elenco excelente desperdiciado en un guion sin gracia con secuencias de acción aburridas y caóticas. El acto final se convierte en un desastre ridículo de CGI", comentaba el periodista Jonathan Sim.

Sin embargo, no todas las críticas han sido negativas. Los críticos de The Hollywood Reporter han ofrecido una visión más positiva de la cinta. "[Borderlands] es una película de acción para mayores de 13 años divertida. El poder de Cate Blanchett lleva la cinta a la linea de meta... y lo hace genial. Aunque no hay nada que te haga ponerte en pie, la película se puede disfrutar de principio a fin y tiene un buen ritmo. Jack Black es, también, un gran poder cómico", ha señalado

"¡Me lo he pasado muy bien con Borderlands! Creo que quienes no han jugado al videojuego tendrán más problemas con la trama, y los que lo han jugado criticarán las diferencias, pero me ha encantado sentir que era parte de una de mis franquicias de videojuegos", explicaba la reportera Tessa Smith.

Aun así, otros se han mantenido en un punto más neutro, sacando a relucir aquellas cosas relevantes de la cinta y señalando las sombras del filme. El crítico Sean Patrick Kelly aseguraba que "tiene un nivel excepcional de detalle para aquellos que hayan jugado al videojuego, pero no creo que sea suficiente para frenar a la gente de acusarla de ser una copia de Guardianes de la Galaxia.