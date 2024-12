Kevin Costner rompe su silencio sobre el final de Yellowstone y su enfrentamiento con Luke Grimes

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Las diferencias creativas entre Kevin Costner y el creador de Yellowstone, Taylor Sheridan, precipitaron la salida de la serie del actor, que no participó en el final de la quinta y última temporada. Ahora que la ficción ha llegado a su fin, el intérprete ha compartido sus impresiones sobre el desenlace.

El ganador del Óscar fue visto en Aspen hace unos días y, en un video obtenido por el Daily Mail, dio una respuesta de lo más cortante cuando le preguntaron su opinión sobre el episodio final. "No estoy ni siquiera pensando en eso. No creo que le haya dado ninguna importancia. Así que simplemente lo dejaremos estar", declaró.

Además de sus fricciones con Sheridan, los rumores también apuntaban a que Costner no tenía buena relación con su compañero de reparto Luke Grimes. Daily Mail también preguntó a Costner si seguía en contacto con Grimes, a lo que respondió: "No. No hay nada más que hablar".

Los comentarios de Costner llegan después de que Grimes revelara que no ha hablado con su compañero desde su salida de la serie. "No he hablado con él desde entonces. No es una cuestión de resentimientos ni nada por el estilo. Es solo que él es Kevin Costner", declaró Grimes a Men's Health MH Flex. "Es una gran figura. Tengo su número de teléfono, pero no siento que sea mi lugar contactar con él. Si quiere, puede contactar conmigo", añadió Grimes.

Según Grimes, el elenco de Yellowstone quedó sorprendido por la decisión de Costner de abandonar la producción. "Ninguno de nosotros lo vio venir de la manera en que sucedió, y obviamente hubo noticias sobre posibles conflictos detrás de cámaras o lo que sea. Pero, como en la vida, estas cosas pasan, suceden rápido y no son predecibles", explicó.

En otra entrevista con Esquire, Grimes incluso confesó que el rodaje había sido más fácil en ausencia de Costner. "Para ser sincero, hubo una parte de la salida de Kevin que significó que parte del conflicto había desaparecido. Obviamente, no fue muy divertido estar cerca. No estoy señalando a nadie, pero en realidad fue la temporada más fácil que hemos filmado", admitió.