Aaron Pierre, la voz de Mufasa El Rey León: "Me dejé guiar completamente por James Earl Jones, él fue mi luz"

El actor Aaron Pierre pone voz al huérfano que se convirtió en rey en Mufasa: El Rey León, la esperada precuela dirigida por el cineasta Barry Jenkins. que se estrena en cines este viernes 20 de diciembre. Esta nueva entrega profundiza en los orígenes de uno de los personajes más icónicos del universo Disney al que en su día puso voz el legendario James Earl Jones, fallecido en septiembre de este mismo año.

Con una narrativa contada en retrospectiva, la película sigue a Mufasa desde su infancia como un cachorro huérfano hasta su transformación en el valiente rey de la sabana. Aaron Pierre, quien presta su voz al joven Mufasa, describe la experiencia como un gran desafío profesional.

"Honestamente, estaba aterrorizado. Me aterrorizaba embarcarme en este viaje debido a la magnitud que tenía para mí, al acercarme a un personaje tan celebrado y aclamado. Mentiría si dijera que no sentí miedo, porque ciertamente lo sentí, pero decidí apoyarme en ese sentimiento y moldearlo para que me impulsara hacia adelante en lugar de detenerme", confiesa.

Pierre resalta el impacto que tuvo James Earl Jones, la legendaria voz de Mufasa en la película original, en su proceso creativo: "Me dejé guiar completamente por James Earl Jones; él fue mi luz guía durante todo el proceso".

UN RETO PERSONAL

A pesar de los retos, el actor asegura que disfrutó enormemente el proceso: "Me equivocaba, lo intentaba de nuevo. Y creo que esa es la belleza de cualquier experiencia como esta. Estamos realmente emocionados de que la gente se una a nosotros y vea la película". Para el actor, esta producción también tiene un carácter profundamente personal: "Antes de ser invitado a unirme a esta familia de Mufasa: El Rey León, esta era mi película favorita de Disney. Honestamente, de niño, vi la versión en cinta VHS incontables veces. Casi de inmediato se convirtió en mi favorita", recuerda.

Por su parte, Kelvin Harrison Jr., quien interpreta a Taka, compartió su enfoque para dar vida al futuro Scar. "Intenté no proyectar la versión original del personaje, de cuando era niño, porque ese era el punto. Yo tenía una idea, y pensé, como el típico error de un actor joven: 'Bueno, él es el villano, así que voy a interpretar la versión joven del villano'. Pero esa no era la historia que estábamos contando", explica.

Harrison destacó la importancia de humanizar a Taka: "Barry realmente me animó a humanizarlo. La parte más difícil fue no simplemente imponer una idea sobre él, sino crear un niño real que se convertiría en el hombre adulto que conocemos, respetado por algunos, amado por otros".

En Mufasa: El Rey León, Rafiki recibe el encargo de transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorra de león Kiara, hija de Simba y Nala, con Timón y Pumba aportando su particular estilo de humor. La historia presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a otro cachorro de león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un grupo de inadaptados que buscan su destino. Sus lazos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para escapar de un enemigo amenazador y letal.

La película está protagonizada por Aaron Pierre (Mufasa), Kelvin Harrison Jr. (Taka/Scar), Tiffany Boone (Sarabi), Kagiso Lediga (Joven Rafiki), Preston Nyman (Zazu), Mads Mikkelsen (Kiros), Thandiwe Newton (Eshe), Lennie James (Obasi), Anika Noni Rose (Afia), Keith David (Masego), John Kani (Rafiki), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timón), Donald Glover (Simba), Blue Ivy Carter (Kiara), Braelyn Rankins (Joven Mufasa), Theo Somolu (Joven Taka), Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis, Dominique Jennings y Beyoncé Knowles-Carter (Nala).