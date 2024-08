La crítica carga contra el "aburrido" remake de El cuervo (The Crow): "Una de las peores de 2024"

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

En 1994 se estrenó El cuervo, película basada en el cómic de James O'Barr. El 30 de agosto llegará a los cines el remake dirigido por Rupert Sanders y protagonizado por Bill Skarsgard, y parece que esta nueva versión no ha convencido a la crítica.

El crítica Fico Cangiano ha descrito el filme como "un gran fracaso" y "bastante aburrido", con "personajes desagradables con motivos vacíos". "La interpretación también es débil", añade.

"El cuervo está casi a la par de Borderlands por ser una de las peores adaptaciones de 2024, tal vez de la década. Los protagonistas se han convertido en degenerados incondicionales y carecen de toda la profundidad y el alma que hicieron de El cuervo una amada película y cómic. Eric Draven es un cobarde inconsistente durante la mayor parte de la película y pasa a un segundo plano ante la nueva historia de origen de Shelley durante los primeros 40 minutos. La reinvención de la historia es descuidada, tonta y se explica solo a través de exposiciones entre ediciones, ritmos y actuaciones genuinamente horrendas, de las cuales no pensé que Bill Skarsgard fuera capaz de hacer. Tanto como adaptación como una película independiente, no la recomiendo para nada", apuntó la crítica Vex Electronica.

Since I'm not an official critic... #TheCrow is almost on par with Borderlands for being one of the worst adaptations of 2024, maybe of the decade.



"Una degradación de la original de 1994, El cuervo es una nueva versión insulsa que solo se redime parcialmente por sus secuencias de acción extremadamente sangrientas. Aun así, el público está mejor sin esta resurrección cinematográfica completamente innecesaria", han señalado desde The Reedl Roundup.

A downgrade from the 1994 original, #TheCrow is a bland remake that's only partially redeemed by its extremely bloody and insanely gory action sequences. Still, audiences are better off without this utterly unnecessary cinematic resurrection.



La crítica de The Hollywood Reporter dice que la película es "lenta y demasiado seria" y "está más centrada en la estética que en contar una historia". "El cuervo es una muestra obscena de excesos por parte de un director que malinterpreta gravemente el material", afirman desde Epic Film Guys. "Superficial e irreflexiva" son los adjetivos que han empleado desde Slash Film.

"The Crow is an obscene display of excess by a director who grossly misunderstands the material he is drawing from."



Sin embargo, no todas las críticas han sido tan negativas. "No me importa lo que digan. El cuervo es muy divertida, pero no tengo gafas de nostalgia por la versión de 1994. Me encantaron todas las imágenes góticas oscuras y Bill Skarsgard lo bordó", exponen desde Physical MEdia.

"Mirad, no voy a decir que la nueva El cuervo sea increíble, ni que se acerque al nivel de la original, pero ha habido algunas películas malas de El cuervo. Esto es bastante decente. Lo pasé bien, pero el ritmo es mortal y gran parte del guion es banal", opinó el crítico Chris Bumbray.

"No la llamaré la mejor película que he visto, pero tampoco fue la peor. Aunque la cinematografía tiene algunos momentos bonitos, los personajes (especialmente Eric) son un poco planos. No sabemos casi nada sobre él de principio a fin", comentó la experta Vicky Hope.