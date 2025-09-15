Leticia Dolera presenta 'Pubertat': "Educación sexual no es enseñar a masturbarse a un niño"

El próximo miércoles 24 de septiembre HBO Max estrena 'Pubertat', la nueva serie creada por Leticia Dolera en la que la directora, guionista y actriz aborda la proliferación de los casos de agresiones sexuales entre menores. Una realidad compleja y difícil, con múltiples aristas sociales, psicológicas, judiciales e incluso políticas, ante la que Dolera reclama un Pacto de Estado para garantizar la "educación sexual obligatoria" y no dejar la educación de los adolescentes "en manos del porno".(Fuente: Europa Press / YouTube)