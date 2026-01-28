El desnudo más impactante de El caballero de los Siete Reinos: ¿Es una prótesis la "cosa especial" de Ser Arlan? - HBO MAX

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el segundo episodio de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de Tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y casi un siglo después de La casa del dragón. Como fue el caso del primer capítulo, que reservó sus primeros compases a una escena donde Dunk defecaba de forma explícita, la nueva entrega cuenta con otro gag del estilo que el responsable del proyecto ha explicado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En uno de los flashbacks del 1x02 de El caballero de los Siete Reinos, Ser Arlan del Árbol de la Moneda, el difunto caballero al que Dunk servía, sale al exterior para orinar completamente desnudo. La franquicia ya ha mostrado desnudez frontal masculina en varias ocasiones, pero este caso concreto ha generado reacciones inmediatas por el desmesurado tamaño del miembro del personaje interpretado por Danny Webb.

"¿Eso era una prótesis? Ya no me acuerdo. Creí que apareció en el set así, pero quizá era una prótesis", bromea Ira Parker, showrunner y cocreador de la ficción, en una entrevista con Entertainment Weekly sobre la posibilidad de que se tratara de un añadido de maquillaje. Parker también ha asegurado con humor que la decisión de darle un pene de semejante tamaño a Arlan es una forma de compensar que, pese a sus años de servicio, el mundo lo haya olvidado.

"Sentí la necesidad de darle una cosa especial, de canalizar un poco Boogie Nights, supongo. En algún momento, me dio pena Ser Arlan. Fue la única persona que realmente se preocupó por Dunk y se mantuvo a su lado. Y murió en un camino embarrado en mitad de ninguna parte, lo enterraron sin ceremonia", apunta Parker sobre el destino final del personaje.

"Y ahora Dunk va por ahí intentando encontrar a alguien que, al menos, lo recuerde. Gente para la que sirvió, gente por la que sangró, esos caballeros y señores ni siquiera recuerdan su nombre", expone el showrunner. Tras un primer capítulo donde, pese a la insistencia de Dunk, nadie conoce a Arlan, ya en el segundo el príncipe Baelor Targaryen lo recuerda y permite que Duncan se apunte a las justas, aunque con la condición de presentarse con su propio blasón.

Para ver el desempeño de Ser Duncan el Alto en las justas hay que esperar a la madrugada del lunes 2 de febrero, fecha en la que se estrena la tercera entrega de El caballero de los Siete Reinos en HBO Max. El resto de los episodios que conforman la ficción llegarán a la plataforma de streaming de forma semanal cada lunes hasta el 23 de febrero de 2026. Además, la serie ha sido renovada por una segunda temporada.