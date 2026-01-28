Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 4 De Los Bridgerton En Netflix?- NETFLIX - Archivo

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Los Bridgerton, que adapta Te doy mi corazón, la tercera novela de la saga escrita por Julia Quinn, llega a Netflix este jueves 29 de enero con el estreno de sus cuatro primeros capítulos. La nueva entrega de la ficción se centra en el romance entre Benedict, el segundo hijo de la familia que da nombre a la serie y a una misteriosa Dama Plateada. Así, los fans se deben de estar preguntando... ¿A qué hora se estrena la temporada 4 de Los Bridgerton en Netflix?

"La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre", reza la sinopsis de la serie.

Tras el lanzamiento simultáneo de sus cuatro primeros episodios este jueves 29 de enero, los cuatro episodios restantes que conforman la temporada 4 de Los Bridgerton llegarán a la plataforma de streaming el próximo 26 de febrero, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 29 de enero de 2026

- Episodio 2: 29 de enero de 2026

- Episodio 3: 29 de enero de 2026

- Episodio 4: 29 de enero de 2026

- Episodio 5: 26 de febrero de 2026

- Episodio 6: 26 de febrero de 2026

- Episodio 7: 26 de febrero de 2026

- Episodio 8: 26 de febrero de 2026

En cuanto al horario del estreno, la cuarta entrega de Los Bridgerton estará disponible en Netflix a las 0:00 horas del 29 de enero, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, los primeros 4 episodios de la serie llegarán a la plataforma a las 9:00 horas del jueves 29 de enero. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción basada en la saga de novelas de Quinn verá la luz para el público residente en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la primera tanda de episodios a partir de las 2:00 de la madrugada del jueves. También a esa misma hora la cuarta entrega de la serie comenzará su andadura en Netflix para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 29 de enero, la nueva temporada de Los Bridgerton se podrá ver en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la ficción estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del jueves cuando el nuevo romance dentro de la alta sociedad inglesa regrese a Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).