Primeras imágenes de Henry Cavill en el remake de Los inmortales (Highlander)

Primera imagen de Henry Cavill en el remake de Los inmortales (Highlander) - HENRY CAVILL

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Henry Cavill ya se encuentra rodando a las órdenes de Chad Stahelski (John Wick) el reinicio de Los Inmortales (Highlander). El actor ha brindado ahora a los fans dos imágenes de esta nueva adaptación de la saga en la que empuña una tremenda espada.

"¡Feliz primer vistazo a Los inmortales! Ha sido toda una aventura para mí, de la que os hablaré cuando sea el momento adecuado, pero es un momento especial poder compartir esto. Espero que lo disfrutéis", expresó Cavill al compartir dos imágenes suyas del filme.

En la primera de ellas puede verse al actor que una vez fue Superman y Geralt de Rivia marchándose de un templo budista llevando un atuendo completamente de negro y un abrigo de cuero largo.

https://www.instagram.com/p/DUD0NCgAN_G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

La segunda toma revela a Cavill filmando una secuencia en una iglesia, en donde empuña, sin llegar a desenvainarla, su afilada katana. El aspecto del británico alude al que llevaban tanto Connor McLeod (Christopher Lambert) como su primo Duncan (Adrian Paul) en las distintas entregas de la franquicia.

En este punto, cabe recordar que Cavill recogerá el testigo de Lambert como Connor McLeod en esta nueva adaptación de la saga. El reinicio de Los inmortales se anunció por primera vez en 2021.

Sin embargo, su filmación se retrasó, como informó Deadline el pasado septiembre, después de que Cavill sufriera una lesión durante la fase de entrenamiento en preproducción, lo que obligó a posponer el rodaje, que finalmente ya se encuentra en marcha. Aunque estas tomas compartidas por el británico no resultan excesivamente reveladoras, bastan para que los fans puedan hacerse una idea del tono que tendrá la cinta.

De hecho, Stahelski, quien conquistó a los espectadores elevando a un nuevo nivel las escenas de acción en la trepidante saga de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves, ya le anticipó a Collider en 2024 que nadie se sentiría defraudado viendo al británico manejar hábilmente la espada en las impactantes secuencias del filme.

Dirigida por Stahelski a partir de un guion de Michael Finch, cuyos primeros borradores fueron realizados por Ryan J. Condal y Kerry Williamson, Los inmortales también cuenta en su reparto con Russell Crowe, Karen Gillan y Djimon Hounsou. Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang completan el elenco.

El filme original de Los inmortales, dirigido por Russell Mulcahy con Lambert en el papel de Connor McLeod, se estrenó en 1986. Tras varias secuelas y series sin éxito, en 2007 se estrenó Los inmortales: El origen, cinta que fue un auténtico fracaso en taquilla.