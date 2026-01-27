¿A qué hora se estrena Wonder Man de Marvel en Disney+?

¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 1 De Wonder Man, Lo Nuevo De Marvel, En Disney+? - MARVEL

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Wonder Man, la nueva serie de Marvel, llega a Disney+ este 28 de enero. La ficción, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen) y creada por Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day), sigue la historia de Simon Williams, un actor que sueña con triunfar en Hollywood pero que guarda un tremendo secreto. Y muchos fans marvelitas se estarán haciendo la misma pregunta: ¿A qué hora se estrena la temporada 1 de Wonder Man en Disney+?

"La serie presenta a Simon Williams, un actor que sueña con triunfar en Hollywood, pero no logra que su carrera despegue. Después de un encuentro fortuito con Trevor Slattery, un actor veterano que ya pasó sus mejores años, Simon descubre que el famoso director Von Kovack está preparando una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man. Ambos, en etapas muy diferentes de sus vidas, se lanzan a buscar el papel que podría cambiarlo todo, mientras el público descubre lo que realmente ocurre detrás de las cámaras en el mundo del entretenimiento", reza la sinopsis oficial.

En contra de lo que suele ser habitual en Disney+, que suele estrenar sus series semanalmente, la nueva ficción de Marvel aterrizará completa en la plataforma. Así, los 8 episodios que componen la primera y hasta ahora única temporada de Wonder Man llegarán de forma simultánea a Disney+ este miércoles 28 de enero (el martes 27 de enero en Estados Unidos y América Latina).

En cuanto al horario estreno, la primera tanda de capítulos de Wonder Man estará disponible en la plataforma de streaming a las 18:00 horas del martes 27 de enero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). En España, la serie desembarcará en Disney+ a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 28 de enero, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de la casa de las ideas a las 19:00 horas del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II llegará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando las 8 entregas que componen la primera temporada de la serie estarán disponibles para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la ficción que gira en torno al actor emergente Simon Williams, estará disponible desde las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de la primera temporada de la serie desde las 22:00 horas del martes en Disney+.