Dean Cain, Superman en Lois y Clark, justifica el asesinato de Alex Pretti por el ICE y desata la polémica

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

La muerte de Alex Pretti, abatido por disparos de agentes federales durante un operativo en Minneapolis, ha reabierto la polémica. El caso, vinculado a la ofensiva migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha intensificado un debate especialmente polarizado sobre inmigración, seguridad y uso de la fuerza, conversación a la que se ha sumado Dean Cain, actor conocido por interpretar a Superman en la serie Lois y Clark.

En una entrevista con TMZ Live, Cain justificó el tiroteo y trasladó la responsabilidad a la víctima, sosteniendo que la actuación de los agentes estaba amparada por las circunstancias e insistió en que Pretti habría provocado la reacción de los agentes. Los comentarios del intérprete derivaron en un tenso intercambio con los presentadores, Harvey Levin y Charles Latibeaudiere, que discrepaban de sus argumentos.

A lo largo de su intervención, Cain se posicionó a favor de los agentes, ofreciendo explicaciones para las actuaciones que desembocaron en la muerte de un civil. "Sé que las fuerzas del orden, desde luego ICE y la Patrulla Fronteriza, han estado sometidas a una enorme presión y a ataques, y están recibiendo un abuso tremendo de lo que creo que es una oposición organizada al 100%", opinó.

El actor también sostuvo que Pretti habría desencadenado la respuesta de los agentes afirmando que "desde luego no estaba allí limitándose a ser un manifestante pacífico" y añadió que "fue una idea muy mala entablar un enfrentamiento físico con las fuerzas del orden federales estando armado". Cain subrayó que "está colocándose entre los agentes y esa mujer; eso ya es un error por sí mismo, y hacerlo estando armado es una idea muy, muy mala".

Las reacciones en internet a esa postura sobre el fallecimiento de un civil no han sido mayoritariamente favorables. En el vídeo que recoge las declaraciones de Cain, múltiples comentarios critican cualquier elogio del uso de la fuerza letal por parte de organismos federales en plena calle, mientras que el actor quedaba señalado por respaldar a los agentes implicados. "Ojalá fabricaran kriptonita para imbéciles", escribió un usuario, mientras otro publicó "Mirad al cielo, es Supercapullo".

En línea con su defensa pública de las actuaciones federales, en verano de 2025 Cain comunicó que pretendía incorporarse a ICE. En Fox News, explicó que su decisión llegó después de difundir en redes un vídeo de reclutamiento y comprobar la repercusión que tuvo el mensaje. Según relató, tras ese episodio inició contactos con responsables del organismo con el objetivo de jurar el cargo lo antes posible.

JOIN ICE!!

We need your help to protect 🇺🇸 pic.twitter.com/cXcUaDcDhY — Dean Cain (@RealDeanCain) August 5, 2025

En esa misma entrevista y en sus publicaciones, el actor enmarcó su postura en un discurso de "dar un paso al frente" y pidió a otras personas que siguieran el ejemplo para reforzar plantillas. El intérprete insistió en que el sistema migratorio estadounidense "no funciona" y defendió que las operaciones de ICE retiran de las calles a "miles de delincuentes", presentando el reclutamiento como una forma de contribuir a la seguridad pública.