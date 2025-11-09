Adrià Bonell: "El queso es uno de los productos que mejor se trabaja y forma parte de todo"

Adrià Bonell, propietario del Restaurante Estació de França y organizador del Cheesy Fest, ha asegurado este domingo que "el queso es uno de los productos que se puede trabajar mejor, está en la gastronomía de todo el mundo y forma parte de todo".Lo ha dicho este domingo durante la última jornada del Cheesy Fest, un festival gastronómico para degustar quesos de todo el mundo y los mejores pasteles de queso de Barcelona, celebrado en la Estación de Francia."Es un evento que nos pide la gente. Es un formato barato porque, al ser un evento familiar, entendemos que tiene que tener un precio popular", ha confesado.Los asistentes han podido degustar quesos de diferentes regiones del mundo (Francia, Suiza, Latinoamérica), probar los mejores pasteles de queso del país y maridar la experiencia con vinos y cócteles. Todo ello con música en vivo, DJ y actividades.